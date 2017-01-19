Ученые: Одна вспышка на Солнце обойдется экономике США в $40 млрд

Появление сверхмощной вспышки на Солнце и связанной с ней геомагнитной бури обойдётся экономике США в 40 миллиардов долларов каждый день после катастрофы.

Фото: АР

Отметим, на Солнце периодически происходят взрывообразные эпизоды выделения энергии в виде видимого света, тепла и рентгеновского излучения. Мощные вспышки "пробивают" магнитный щит Земли, в результате чего нарушают работу систем радиосвязи, спутников и т. д. Так, вспышка 1989 года лишила Канаду большой части ее электросетей, нанеся ущерб на 13,2 миллиона долларов.

Британские астрономы решили выяснить, как экстремальная "космическая погода" может повлиять на работу различных секторов американской экономики, включая промышленность, работу органов власти и финансы. Эдвард Оутон из Кембриджского университета и его коллеги создали компьютерную модель Соединенных Штатов, включавшую в себя все элементы экономики, которые в теории могут пострадать от вспышек на Солнце.

Как сообщается в статье, опубликованной в журнале Space Weather, уничтожение электрических сетей не будет единственной и главной проблемой для США — на их долю приходится лишь 49% экономического ущерба. Большая часть урона придется на непрямые потери, связанные с разрушением инфраструктуры.

По мнению исследователей, больше всего и-за нарушений в работе компьютерных сетей и спутников связи пострадают промышленные предприятия. Также сильно вспышка ударит по правительству США, финансовым и страховым компаниям, и просто по частной собственности.

Если мощность вспышки будет приближаться к событию Каррингтона (самая мощная вспышка, произошла в 1859 году), ежедневный ущерб составит около 40 миллиардов долларов для США и около семи миллиардов долларов для их международных торговых партнеров, что составляет 100% от дневного ВВП Америки. По мнению ученых, такая вспышка покроет половину площади страны и 66% ее населения.

Отметим, солнечная вспышка — явление, поражающее воображение. Протуберанцы (от лат. protubero — вздуваюсь) — плотные конденсации относительно холодного (по сравнению с солнечной короной) вещества, которые поднимаются и удерживаются над поверхностью Солнца магнитным полем.

Обычно солнечная вспышка продолжается лишь несколько минут, но охватывает все слои атмосферы звезды. При этом выбрасывается энергия во многие миллиарды мегатонн тротилового эквивалента.

Такие колоссальные выбросы оказывают прямое воздействие как на все живое на Земле, так и на некоторые творения рук человеческих. Из последних самыми чувствительными к ним являются, конечно, приборы, снабженные сложной электроникой. Прежде всего, это орбитальные аппараты, включая системы глобальной навигации, МКС (Международная космическая станция), спутники связи. Наиболее мощные вспышки могут оказывать воздействие и на наземную инфраструктуру, причем воздействие самое что ни на есть разрушительное.

Ранее европейские ученые пришли к выводу, что в ближайшее время на Солнце может произойти супервспышка, которая грозит уничтожением всего живого на Земле.

Планетологи и астрофизики Орхусского университета и международной коллегии из Дании, Бельгии, Китая и Италии рассказали о грядущей на Солнце супервспышке, которая может привести к уничтожению большей части живых организмов на нашей планете.

Как пишет Nature Communication, за время исследованию ученые наблюдали за активностью 5648 солнцеподобных звезд, у 48 из которых были зарегистрированы супервспышки. У как минимум четырех из исследованных звезд (KIC 8493735, KIC 9025370, KIC 8552540 и KIC 8396230) магнитное поле было практически идентичным или немногим менее активным, чем солнечное.

По данным "Мир-24", именно это позволило определить, что четыре звезды из тех, за которыми наблюдали ученые из телескопов Kepler и LAMOST время от времени производили вспышки, которые выбрасывали до триллиона мегатонн энергии в тротиловом эквиваленте всего за несколько минут.

На основании полученных результатов астрофизики пришли к выводу, что вспышки на Солнце и супервспышки на других звездах могут иметь совершенно аналогичную природу, а мощность супервспышек исследованных звезд превышает солнечные в десятки тысяч раз.

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