Кто спонсирует науку в США

Биолог Константин Северинов — профессор "Сколтеха", университета Ратгерс (США) и заведующий лабораториями в ряде российских НИИ — рассказал о том, как спонсируется наука в США, сообщает РИА "Новости".

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По словам ученого, жизнь ученых в Америке сегодня довольно несладкая. Как говорится, испытано на себе — ведь Северинов уже более 20 лет работает в научной среде в США. Так, зарплаты американских аспирантов и молодых научных работников бывают достаточно низкими, и им часто приходится подрабатывать.

Константин Северинов развеял миф, касающийся спонсорства науки в США. По его словам, фундаментальная наука спонсируется не частным бизнесом, а двумя крупными правительственными организациями. Так, около 90% расходов на науку приходится на долю Национального института здравоохранения (NIH), а еще около 9% — на долю Национального научного фонда (NSF).

"Все разговоры о том, что наука в США в основном финансируется частниками, являются полным бредом, ерундой и враньем. Речь об этом совсем не идет, особенно когда дело касается университетов", — цитирует Северинова РИА "Новости".

Он также добавил, что правительство Соединенных Штатов выделяет на науку всего по 44 доллара (в пересчете на каждого налогоплательщика). При этом даже такие скромные вложения позволили американской науке заметно сократить число смертей от рака и повысить продолжительность жизни американцев в последние 20-25 лет.

Бизнесу наука мало интересна, считает эксперт. Главная причина — отсутствие прибыли, ведь многие проекты просто обречены на провал. А вот так называемые внешние гранты поддерживают колоссальное число ученых. Средний размер гранта — от 200 до 500 тысяч долларов в год. Северинов при этом подчеркивает, что на зарплату самому себе можно выделить лишь небольшую часть гранта — это отличает США от России. Зарплаты даже у профессоров в США достаточно низкие — около 60-70 тысяч долларов в год.

"К сожалению, профессорских званий и вершины науки в Америке достигает лишь один из ста молодых ученых, вошедших в эту систему. Сейчас здесь тяжелая ситуация — мест мало…, — заключил биолог.

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