Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Кто спонсирует науку в США

Наука и техника

Биолог Константин Северинов — профессор "Сколтеха", университета Ратгерс (США) и заведующий лабораториями в ряде российских НИИ — рассказал о том, как спонсируется наука в США, сообщает РИА "Новости".

Кто спонсирует науку в США
Источник фото: REX

По словам ученого, жизнь ученых в Америке сегодня довольно несладкая. Как говорится, испытано на себе — ведь Северинов уже более 20 лет работает в научной среде в США. Так, зарплаты американских аспирантов и молодых научных работников бывают достаточно низкими, и им часто приходится подрабатывать.

Константин Северинов развеял миф, касающийся спонсорства науки в США. По его словам, фундаментальная наука спонсируется не частным бизнесом, а двумя крупными правительственными организациями. Так, около 90% расходов на науку приходится на долю Национального института здравоохранения (NIH), а еще около 9% — на долю Национального научного фонда (NSF).

"Все разговоры о том, что наука в США в основном финансируется частниками, являются полным бредом, ерундой и враньем. Речь об этом совсем не идет, особенно когда дело касается университетов", — цитирует Северинова РИА "Новости".

Он также добавил, что правительство Соединенных Штатов выделяет на науку всего по 44 доллара (в пересчете на каждого налогоплательщика). При этом даже такие скромные вложения позволили американской науке заметно сократить число смертей от рака и повысить продолжительность жизни американцев в последние 20-25 лет.

Бизнесу наука мало интересна, считает эксперт. Главная причина — отсутствие прибыли, ведь многие проекты просто обречены на провал. А вот так называемые внешние гранты поддерживают колоссальное число ученых. Средний размер гранта — от 200 до 500 тысяч долларов в год. Северинов при этом подчеркивает, что на зарплату самому себе можно выделить лишь небольшую часть гранта — это отличает США от России. Зарплаты даже у профессоров в США достаточно низкие — около 60-70 тысяч долларов в год.

"К сожалению, профессорских званий и вершины науки в Америке достигает лишь один из ста молодых ученых, вошедших в эту систему. Сейчас здесь тяжелая ситуация — мест мало…, — заключил биолог.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!

Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Салаты по-корейски
Рецепты
Салаты по-корейски
Каши, которые не полнят
Красота
Каши, которые не полнят
Комментарии
Актуальная аналитика
Центр. Азия
Уроки Афганистана: там ковалась победа в Сирии
Власть
Секты экстремистов: Тревогу бить уже поздно?
Россия
Вещий Олег — киевский или русский?
Читательский топ
От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"
Крым — Украине? Сначала Техас — Мексике!
Венгрия любит Россию за энергию
"Вы подплыли - мы прилетели": ВКС России снова напугали Пентагон
Катастрофа в США: угроза перерастает в бедствие
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"

Дональд Трамп требует вернуть Крым Украине и вообще "занимает невероятно жесткую позицию по России", сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"
Крым — Украине? Сначала Техас — Мексике!
США и Канада
Крым — Украине? Сначала Техас — Мексике!
Восточная Европа
Венгрия любит Россию за энергию
Мир
"Вы подплыли - мы прилетели": ВКС России снова напугали Пентагон
Мир
От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"

Дональд Трамп требует вернуть Крым Украине и вообще "занимает невероятно жесткую позицию по России", сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"
Символ веры Каспарова: "США - сияющий город на холме"
Партии
Символ веры Каспарова: "США - сияющий город на холме"
США и Канада
Крым — Украине? Сначала Техас — Мексике!
Здравоохранение
Борьба со лженаукой: РАН в аптечной лавке
Мир
От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"

Дональд Трамп требует вернуть Крым Украине и вообще "занимает невероятно жесткую позицию по России", сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"
Кто допишет таблицу Менделеева?
Чаепития в Академии
Кто допишет таблицу Менделеева?
Наука и техника
Доказано: жизнь после смерти существует
Мир
"Вы подплыли - мы прилетели": ВКС России снова напугали Пентагон
Дмитрий Нерсесов Трамп и Нетаньяху взрывают Палестину Дмитрий Нерсесов Степан Корнеев Вулканы сгубили динозавров раньше, чем астероид Степан Корнеев Юрий Носовский Мигранты: лечить нельзя выслать Юрий Носовский
Комментарии
Александр Мит Президент России подписал указ о признании документов, выданных в ДНР и ЛНР
Александр Мит Президент России подписал указ о признании документов, выданных в ДНР и ЛНР
Vladimir Afonin Как министр Лавров потроллил в Мюнхене Евросоюз
vkontakte_387083205 "Крым может стать разменной монетой в более крупной политической схеме"
Алексей Горенко «Спасайтесь! Гайдар идёт!»
Google_113042661472508661168 Кто спонсирует науку в США
vkontakte_17295108 Как министр Лавров потроллил в Мюнхене Евросоюз
Google_113042661472508661168 Кто спонсирует науку в США
Sonia Son Президент России подписал указ о признании документов, выданных в ДНР и ЛНР
vkontakte_272652320 35 лет спецподразделению "Вымпел": Не ради славы
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?