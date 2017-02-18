Российские ученые создали "лекарство от старости"

Вещество, замедляющее старение, получили ученые из МГУ совместно с исследователями из Стокгольмского университета.

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В своих исследованиях биологи использовали мышей, в ДНК которых была внесена мутация, повышающая скорость накопления мутаций в геноме митохондрий. Это приводит к ускоренному старению и ранней смерти.

Опытной группе животных, чей возраст достиг ста дней, давали воду с искусственным антиоксидантом SkQ1, разработанным учеными. Это соединение проникает внутрь митохондрий и обезвреживает образующиеся в них активные формы кислорода. Другая группа мышей - контрольная - получала обычную воду.

Спустя 100-400 дней ученые заметили, что две группы стали сильно различаться. Контрольные животные стремительно старели, они теряли вес, у них развивался остеопороз, истончалась кожа, а также снижалась подвижность. У мышей, получавших SkQ1, признаки старения развивались гораздо медленнее. Антиоксидант увеличивал продолжительность жизни.

В настоящее время раствор SkQ1 для приема внутрь проходит клинические исследования. По оценке ученых, «лекарство от старости» может появиться в аптеках через 2-3 года.

Над вопросам старения работают ученые всего мира. Как сообщала "Правда.Ру", исследователи из США представили новые доказательства того, что низкокалорийная диета увеличивает продолжительность и качество жизни.

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