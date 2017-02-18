Раскрыт секрет исчезновения ацтеков

Известный палеогенетик Йоханнес Краузе (Johannes Krause) из Института истории человека в Йене (Германия) и его коллеги нашли очередные свидетельства того, что европейские болезни были замешаны в исчезновении культур и популяций индейцев Нового Света. Ученые изучили останки похороненных в 1540–1550 годах на двух кладбищах на юге Мексики.

источник Pravda. Ru

То, что цивилизация погибла из-за загадочной болезни, которую местные жители называли "коклицтли", известно давно, но что это за болезнь — предмет споров не одного поколения ученых.

Краузе и его коллеги это выяснили. Они обнаружили, что виновником эпидемии была обычная европейская сальмонелла Salmonella enterica. Тот штамм сальмонелл, который погубил индейцев — Paratyphi C, существует на Земле и сегодня, и он в основном поражает жителей бедных азиатских и африканских стран, говорится в статье, размещенной в электронной библиотеке bioRxiv. org

Как ранее сообщала "Правда.Ру", ученые поняли, как исчезала цивилизация майя. Археологи из Аризонского университета (США) впервые составили точную хронологию событий, приведших к упадку и гибели древней цивилизации, сообщил портал Phys. org.

После 154 радиоуглеродных анализов образцов, найденных за последние десять лет при раскопках в Гватемале, были сделаны выводы, что в истории цивилизации было два коллапса: во II веке н. э. и в IX веке, и второй изучен куда лучше первого. Схема в обоих коллапсах была одна и та же: войны приводили к политической нестабильности, после чего города майя пустели. Далее шло небольшое оживление, после которого следовала еще одна волна политического кризиса, что и привело к упадку цивилизации

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