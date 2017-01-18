Сообщение из трех символов выведет из строя любой iPhone

В iOS обнаружена уязвимость, которая вызывает зависание iPhone и iPad. Один из пользователей выяснил, что если отправить сообщение с тремя символами — флаг, ноль и радуга, то устройство адресата зависнет. В зону риска попадают iPhone и iPad под управлением любой версии iOS — от 10.0 до 10.2.1.

Источник фото: архив Правды.Ру

Сообщение с двумя emoji и одной цифрой не обязательно открывать: экран телефона перестаёт реагировать на запросы сразу после его получения, после чего перезапускается. После перезагрузки для пользователя становится не доступным приложение "Сообщения".

Специалист, заметивший этот баг, объясняет его тем, что телефон пытается объединить три символа в одно эмодзи радужный флаг, и в этот момент происходит ошибка. Восстановить работу устройства, просто закрыв вредоносное сообщение, не получится. Чтобы iPhone заработал, нужно пройти по ссылке в браузере Safari, после чего устройство сможет нормально работать, передает Интерфакс.

Как сообщала Правда.Ру, ученые предложили изучать смайлики, эмодзи, мемы и прочие средства "невербальной коммуникации" в Сети, чтобы научиться определять черты характера авторов сообщений и вычислять их личности.

Большинство психологов не считает эмодзи и смайлы полноценными аналогами эмоций и жестов. По словам Линды Кай из британского университета Эдж-Хилл, это глубоко ошибочное мнение, которое уже было опровергнуты исследованиями. Так, наблюдения за активностью мозга во время использования смайлов в сети и жестов в реальном мире показали, что в голове человека активны одни и те же области при употреблении этих символов и жестикуляции руками или лицом.

По мнению исследователей, многие черты личности, к примеру умение соглашаться с окружающими, очень хорошо отражается в манере использования смайлов и эмодзи.

Ранее владельцев iPhone напугало видео, которое может "убить" любое устройство Apple. Короткий ролик, из-за которого "зависают" iPhone, появился в сети в конце ноября. Интересен тот факт, что ролик способен "сломать" устройство, даже если его воспроизводят в мессенджере, в стороннем браузере и других программах.

Для того, что iPhone или iPad вновь стал работать в нормальном режиме, достаточно принудительно перезагрузить устройство. В случае, если гаджет не подвергать "жесткой" перезагрузке, он "оправится" самостоятельно спустя некоторое время.

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