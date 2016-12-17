Ученые: Большая голова продлевает жизнь

Зоологи из Кембриджского университета обнаружили пример того, как объём черепа влияет на успех животных в пределах одного вида. Оказалось, что самки благородных оленей (Cervus elaphus) с наиболее крупными головами живут дольше своих собратьев по стаду. Кроме того, учёные выяснили, что объём черепа — наследуемая черта. Это важно, так как данный параметр напрямую связан с размером мозга и косвенно — с интеллектом. Научная статья, посвящённая этим вопросам, опубликована в журналеRoyal Society Open Science.

Фото: REX

Исследования других видов животных показали, что особи с более крупными черепами приносят меньше потомства, чем их менее "мозговитые" собратья. Однако у благородных оленей такой связи объёма черепа и плодовитости не нашли.

Ученые давно бьются над вопросом продолжительности жизни и пытаются найти средства от старения. В ноябре научные сотрудники Колумбийского университета в Нью-Йорке пришли к выводу, что стремление к продолжительной жизни не имеет никакой взаимосвязи с выполняемой человеком роли в обществе или от любой другой его идентификации.

Таким образом, на количество лет, прожитых человеком, оказывают влияние только его мысли. Те люди, кто отчетливо представляет себя постаревшим, знает, чем хочет заниматься и как будет жить дальше, проживают более долгую жизнь, чем те, которые опасаются старости и отгоняют от себя подобные мысли.

По данным психологов, именно внутренний настрой человека влияет на то, сколько лет он проживет.

Тем временем российские ученые разрабатывают лекарство от старости. Разработкой препаратов, позволяющих замедлить процесс старения, а в перспективе и вовсе его "заморозить" занимаются российские фармацевты из компании NCPharm. О сенсационном открытии рассказал директор фирмы Петр Белый.

Ключевой принцип действия этих препаратов связан с концевыми участками хромосом, которые защищают ДНК от повреждений, так называемыми теломерами, а точнее, с их свойством укорачиваться при каждом делении. Когда длины теломер становится недостаточно для продолжения деления, клетка погибает или переходит в стадию старения.

Процесс сокращения длины теломеров протекает не только во "взрослых клетках". Благодаря специальному ферменту — теломеразе происходит постоянное обновление стволовых клеток и клеток зародышей. Этот фермент дает возможность клетке совершать деление неограниченное количество раз и фактически быть бессмертной.

Кроме того, недавно ученые выяснили, почему смертность и показатели болезней среди мужчин выше, чем среди женщин. Дело в том, что бактерии и вирусы попросту не трогают женщин, то есть не стараются им навредить. Ученые из Королевского колледжа Холлоуэй в Лондоне считают, что женщины более выгодны для патогенов в качестве переносчиков, чем мужчины. Поэтому патогены эволюционировали таким образом, чтобы позволить женщинам жить дольше, чем мужчинам.

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