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Источник Правда.Ру

Немецкие власти попросили родителей уничтожить следящих за детьми кукол

Наука и техника

Сотрудники Федерального сетевого агентства Германии призвали родителей уничтожить "умных кукол" My friend Cayla со встроенными микрофоном и динамиком. Специалисты боятся, что через игрушки могут действовать хакеры, пишет BBC.

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Источник фото: архив Правды.Ру

Представители надзорного органа заявили, что хакеры имеют возможность взломать устройство через Bluetooth, чтобы разговаривать с ребёнком и выведывать у него конфиденциальную информацию.

Умные куклы отвечают на вопросы детей, это работает за счет того, что в игрушку встроен микрофон, который слушает вопрос ребенка, ищет ответ в Интернете и воспроизводит его.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", по мнению американцев, следят за ними не только сотрудники спецслужб, но и детские игрушки. Европейская организация по защите прав потребителей и американские правозащитные организации подали жалобы во властные структуры ЕС и США в связи с продажей игрушек, способных собирать информацию о детях и их домах. Это куклы и роботы компании Genesis Toys. Для их работы требуется подключение к Интернету через смартфон или планшет.

Американские организации считают, что "эти игрушки записывают и собирают частные разговоры детей без ограничений на сбор, использование или обнародование этой частной информации" и "представляют собой непосредственную угрозу для безопасности детей в США".

По сути, любой человек может получить контроль над игрушкой при помощи мобильного телефона, совершив простые действия.

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