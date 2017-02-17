Об уровне стресса в организме расскажут волосы

Российские биологи научились измерять уровень гормона стресса — кортизола — в организме, по его содержанию в волосах. Причем до настоящего момента сделать это можно было, лишь взяв кровь.

источник Pravda.Ru

Как сообщает в статье, опубликованной в журнале Metabolic Brain Disease, сотрудники Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Наталии Гуляевой обратили внимание на то, что волосы сохраняют информацию практически обо всем, что происходит с человеком: где он жил, что ел и многое другое. Сохраняются в них и молекулы гормонов.

В итоге специалистам удалось измерить таким образом уровень стресса у двух десятков женщин, которые страдали серьезной формой депрессии.

Напомним, ранее стало известно, как стресс влияет на мужчин. Оказалось, что для сильного пола переживания смертельно опасны. Группа ученых из Кембриджского Университета в Англии провела масштабные исследования, после которых пришла к интересному выводу.

Специалисты обнаружили связь между стрессами и раком. Исследования пока не завершены, но уже понятно, что если мужчина нервничает длительное время, у него повышается риск онкологических заболеваний. При этом ученые уверяют, что такая зависимость не проявляется у женщин, несмотря на то что стрессы, которые они испытывают чаще, чем мужчины, также отрицательно влияют на женское здоровье.

Также "Правда.Ру" сообщала об открытии американских психологов. Они рассказали, что любой стресс можно перенести с прямой спиной. Исследователи из Оклендского университета (Новая Зеландия) выяснили, что простое изменение позы, в которой человек сидит, способно помочь в преодолении депрессии.

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