Стало известно, когда на Землю вернутся мамонты

Американские ученые обещают, что мамонты вернуться на Землю уже через несколько лет. Специалисты готовятся создать гибридный эмбрион слона и шерстистого мамонта. Это будет первым шагом на пути к полному воскрешению давно вымерших животных, сообщает Independent.

Эмбрион, по словам профессора Джорджа Чёрча, возглавляющего команду ученых Гарвардского университета, вырастят через 2-3 года. Специалисты уверены, что впоследствии удастся возродить целый ряд существ, которые ранее вымерли. Для этого необходимо их ДНК.

Напомним, прошло осенью в Новосибирской области ученые Томского университета обнаружили рекордную для России концентрацию костей мамонта в одном месте. Они нашли костеносные отложения с такой высокой численностью остатков, которая ни на Волчьей Гриве, ни в каком-нибудь другом мамонтовом местонахождении России не упоминается. Концентрация на один квадратный метр, при толщине отложений до полуметра, местами превышала 100 находок — позвонки, ребра, кости конечностей.

А летом прошлого года в Хакасии туристы нашли кости древнего млекопитающего на базе отдыха. Свою находку они передали в главный музей Хакасии. По словам музейщиков, их находка стала "главным и самым многочисленным в этом году пополнением палеонтологической коллекции".

В музее отметили, что жители региона часто находят кости мамонтов, так как это животное было главным компонентом фауны 100 тысяч лет назад на территории Сибири.

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