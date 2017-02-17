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Источник Правда.Ру

Каким должен быть идеальный женский танец, представили ученые из Британии

Наука и техника

Женский танец, 3D-модель которого смоделировали ученые из Нортумбрийского университета, гарантированно привлечет внимание мужчин.


Модель женского танца

По словам ученых, танец - это универсальное средство человеческого общения, особенно во время ухаживания, представляющая определенные полезные знания для потенциальных партнеров. Именно поэтому танец и привлек внимание ученых.

Как сообщает научное издание Nature,  во время эксперимента специальная аппаратура фиксировала движения 39 девушек, принявших участие с исследовании. После окончания первой стадии эксперимента трехмерные модели участниц были продемонстрированы группе гетеросексуальных мужчин, которые должны были оценить танец каждой испытуемой.

Проанализировав полученные от экспертной группы данные, ученые сконструировали трехмерную модель идеального женского танца. Выяснилось, что наивысшие баллы получили девушки, которые задействовали в танце преимущественно нижнюю часть корпуса. При этом избыточная активность рук явно снижала степень привлекательности участниц эксперимента.

 

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