Во Вселенной насчитали два триллиона галактик

Международная группа астрономов подсчитала, сколько галактик имеется в наблюдаемой Вселенной. Выяснилось, что более ранние оценки в 10-20 раз недооценивали их число. Произошло это потому, что учёные неверно определяли скорость образования галактик в ранней Вселенной. Соответствующая статья готовится к публикации в Astrophysical Journal.

источник Pravda.Ru

Новым в подходе группы было то, что она отдельно оценивала плотность галактик для каждой наблюдаемой эпохи, включая раннюю Вселенную, до настоящего момента относительно слабо изученную телескопами. Оказалось, что в первые миллиарды лет после Большого взрыва на заданный объём пространства приходилось в десять раз больше галактик, чем сегодня. Правда, большинство из них была куда мельче нашей, скорее напоминая нынешние небольшие галактики-спутники более крупных галактик, передает "Лайф".

За счёт этого фактора и строгого учёта галактик более поздних эпох общее их число в наблюдаемой Вселенной оказалось равным двум триллионам. Ранее считалось, что их всего 100-200 миллиардов.

Ранее Правда.Ру сообщала о том, что что многие звезды на окраинах нашей Галактики, как выяснили ученые, сформировались не в ее пределах, а были "украдены" ею из соседних карликовых галактик, периодически сближающихся с Млечным Путем. Такая судьба постигла по меньшей мере 5 из 11 самых далеких звёзд Млечного Пути, расположенные в 300 000 световых лет от Земли.

"Эти светила находятся в своеобразных "звездных ручьях", которые протянулись примерно на миллион световых лет и выходят далеко за пределы нашей галактики. Сегодня мы видим лишь небольшие ручейки таких звезд, однако в будущем, как мы предсказываем, мы найдем целые реки подобных "чужих" светил", — заявила Марион Дирих (Marion Dierickx) из Гарвардского университета (США).

А недавно м ждународная группа ученых заявила, что на Земле существуют порталы в параллельные миры. Ряд тестов показал, что созданные древними цивилизациями врата, ведущие в параллельные измерения, к примеру, находятся в Стоунхендже (Великобритания).

Существование внеземной жизни беспокоит ученых давно. В этом году астрономы из Канады установили, что необычные повторяющиеся радиовспышки в созвездии Возничего, которые могут являться сигналами инопланетного происхождения, возникают не в Млечном Пути, а в галактике в нескольких сотнях миллионов световых лет от Земли. Данное открытие является реальным скачком вперед в деле раскрытия происхождения FRB-вспышек.

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