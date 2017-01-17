Ученые создали телефон, который предупредит владельца о риске рака

Ученые создали и встроили в мобильный телефон первый портативный секвенатор ДНК, позволяющий находить мутации, связанные с раком, а также следы болезнетворных микробов и вирусов.

Фото: AP

Устройство призвано решить одну задачу — искать известные последовательности в геноме. Иными словами, он будет заниматься обнаружением мутаций, связанных с тем или иным типом рака, а также идентифицировать опасные микробы, вирусы и другие патогены. Если в ДНК будет найдена "неправильная" последовательность, то сигнал получит пользователь телефона, сообщает РИА Новости со ссылкой на статью в журнале Nature Communications.

Для реализации этой задачи нужно всего две вещи — набор реактивов, находящих "нужные" сегменты ДНК и подсвечивающие их при помощи светящихся молекул, и специальная емкость-микроскоп, которая сделает эти молекулы видимыми для камеры мобильного телефона.

Как надеются ученые, такие мобильные секвенаторы ДНК в будущем помогут медикам быстрее раскрывать и останавливать эпидемии в неблагополучных странах Африки, где часто десятки тысяч людей умирают до того, как врачам удается раскрыть причину развития болезни.

Порой анализ ДНК приводит к удивительным открытиям. В последние годы ученые активно пытаются найти гены и мутации, связанные с развитием аутизма, шизофренией и другими проблемами с работой мозга, а также вариации в генах, которые связаны с аномально высокими или низкими интеллектуальными способностями.

В начале этого года наблюдения за жизнью исландцев и анализ их ДНК помогли ученым доказать расхожее представление о том, что склонность к обучению и высокий уровень интеллекта негативно влияют на перспективы продолжения рода, говорится в статье, опубликованной в журнале PNAS.

Как показало исследование, чем больше "умных" генов содержит в себе геном того или иного человека, тем меньше детей он или она производят на свет. Если перевести это открытие на язык биологии, то можно говорить о том, что быть умным невыгодно в эволюционном плане — дети умных родителей будут оставлять меньше потомства и чаще умирать без детей, чем остальные люди. Соответственно, через некоторое время умные люди должны полностью уступить место конкурентам со "средним" уровнем развития, более успешным в плане размножения и привлечения противоположного пола.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня.