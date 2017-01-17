Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Ученые создали телефон, который предупредит владельца о риске рака

Наука и техника

Ученые создали и встроили в мобильный телефон первый портативный секвенатор ДНК, позволяющий находить мутации, связанные с раком, а также следы болезнетворных микробов и вирусов.

358287.jpeg
Фото: AP

Устройство призвано решить одну задачу — искать известные последовательности в геноме. Иными словами, он будет заниматься обнаружением мутаций, связанных с тем или иным типом рака, а также идентифицировать опасные микробы, вирусы и другие патогены. Если в ДНК будет найдена "неправильная" последовательность, то сигнал получит пользователь телефона, сообщает РИА Новости со ссылкой на статью в журнале Nature Communications.

Для реализации этой задачи нужно всего две вещи — набор реактивов, находящих "нужные" сегменты ДНК и подсвечивающие их при помощи светящихся молекул, и специальная емкость-микроскоп, которая сделает эти молекулы видимыми для камеры мобильного телефона.

Как надеются ученые, такие мобильные секвенаторы ДНК в будущем помогут медикам быстрее раскрывать и останавливать эпидемии в неблагополучных странах Африки, где часто десятки тысяч людей умирают до того, как врачам удается раскрыть причину развития болезни.

Порой анализ ДНК приводит к удивительным открытиям. В последние годы ученые активно пытаются найти гены и мутации, связанные с развитием аутизма, шизофренией и другими проблемами с работой мозга, а также вариации в генах, которые связаны с аномально высокими или низкими интеллектуальными способностями.

В начале этого года наблюдения за жизнью исландцев и анализ их ДНК помогли ученым доказать расхожее представление о том, что склонность к обучению и высокий уровень интеллекта негативно влияют на перспективы продолжения рода, говорится в статье, опубликованной в журнале PNAS.

Как показало исследование, чем больше "умных" генов содержит в себе геном того или иного человека, тем меньше детей он или она производят на свет. Если перевести это открытие на язык биологии, то можно говорить о том, что быть умным невыгодно в эволюционном плане — дети умных родителей будут оставлять меньше потомства и чаще умирать без детей, чем остальные люди. Соответственно, через некоторое время умные люди должны полностью уступить место конкурентам со "средним" уровнем развития, более успешным в плане размножения и привлечения противоположного пола.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня.

 

 


Генетическое оружие...за 60 долларов
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Домашние драники со шпинатом и морковью
Рецепты
Домашние драники со шпинатом и морковью
Лучшие маски для волос
Красота
Лучшие маски для волос
Комментарии
Актуальная аналитика
Евросоюз
Евросоюз в шоке и ждет конца
Человек
Антибиотики бессильны. Мы все умрем?
Прогнозы и статистика
Украина: Безработным — дырка от бублика
Читательский топ
Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?
Источники: Экс-офицер Сергей Аракчеев на свободе и надежно укрыт
Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО
Российский боец UFC победил при помощи уникального приема. ВИДЕО
Финская журналистка: Русские празднуют Новый год основательно
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Происшествия
Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?

Район на востоке Украины, где разбился малайзийский Boeing-777, будет вновь обследован специалистами.

Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?
Источники: Экс-офицер Сергей Аракчеев на свободе и надежно укрыт
Политика
Источники: Экс-офицер Сергей Аракчеев на свободе и надежно укрыт
Мир
Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО
Спорт
Российский боец UFC победил при помощи уникального приема. ВИДЕО
Происшествия
Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?

Район на востоке Украины, где разбился малайзийский Boeing-777, будет вновь обследован специалистами.

Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?
"Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
Здоровье
"Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
Происшествия
ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта
Мир
Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО
Украина
На Украине будут карать за "бытовой сепаратизм"

Петру Порошенко предложили разработать закон, предусматривающий привлечение людей к уголовной ответственности.

На Украине будут карать за "бытовой сепаратизм"
Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?
Происшествия
Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?
Мир
Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО
Общество
Москва - самый безопасный город для туристов
Любовь Степушова Евросоюз в шоке и ждет конца Любовь Степушова Юрий Носовский Украина: Безработным — дырка от бублика Юрий Носовский Андрей Соколов Украинское необъяснимое Андрей Соколов
Комментарии
Игорь Столяров Антибиотики бессильны. Мы все умрем?
Игорь Столяров 3 млрд рублей на науку — инвестиция, а не подачка
????? 000 Мы его теряем: Заметит ли Россия исчезновение Павленского?
Vladimir Afonin В Нигерии по ошибке нанесли удар по лагерю беженцев: погибли больше ста человек
Алекс Dr Самый страшный сон Украины: День, когда Вашингтон забудет про Киев
Ivan Sirko Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО
Игорь Посников(Facebook) Лавров: Мир оказался не готов к борьбе с терроризмом
Юрий Жданов Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО
Ivan Sirko Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО
vkontakte_131585842 В украинских школах отменят изучение точных наук?
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?