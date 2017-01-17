Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

3 млрд рублей на науку — инвестиция, а не подачка

Наука и техника

Вузы РФ получат в 2017 году около 3 млрд рублей на научные проекты. Эти деньги, в частности, позволят университетам поддержать исследования на начальной стадии жизненного цикла. Минобрнауки составило список из почти 180 вузов, которым выделят деньги.

358286.jpeg
Фото: REX

Куда пойдут выделенные средства, Правде.Ру рассказал директор Ассоциации кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко.

Как вы считаете, ­на что нужно потратит­ь деньги в первую оче­редь, если мы говорим­ о финансировании нау­чных проектов?

— Давайте начнём все-таки с того, как это отрадно, что государство принимает такие решения и направляет деньги не на латание дыр в экономике, а прежде всего на развитие фундаментальных проектов.

Более того, они направляют не только деньги, но и пытаются так называемыми нефинансовыми мерами повысить эффективность деятельности вузов. В частности, идёт комплексная работа со стороны Министерства образования. С одной стороны, власти уже ранее направили деньги, например, на центр развития коллективного пользования, на центры высокотехнологичного научного оборудования. Их сейчас пытаются объединить в одну большую сеть, чтобы дать молодым учёным возможность в любой точке страны использовать это оборудование. И, конечно, сейчас средства будут направлены на научные проекты, они будут использоваться уже более эффективно, учитывая, что будет возможность, использовать уже ранее построенные центры коллективного пользования.

Если говорить о том, куда надо направлять деньги, на этот вопрос уже миллион раз ответили. У нас есть некие ориентиры, это прежде всего национальная технологическая инициатива. Наверняка вы знаете, что многие вузы стремятся получить звание университета МТИ. И, конечно, подавляющее большинство свои научные разработки, свои проекты увязывают исключительно с реализацией проектов, включенных в дорожные карты МТИ: это аэронет, автонет, моренет, ну и все остальные. То есть деньги будут направлены, по логике, на реализацию дорожных карт МТИ, потому что это позволит получить энергетический эффект.

Реализовывая эти проекты, можно надеяться на поддержку со стороны государства в дальнейшем, это первое. И второе, самое главное: если эти проекты вузы начнут разрабатывать, их потом возьмет многомиллиардный рынок. То есть эти разработки может уже подхватить бизнес для дальнейшего инвестирования.

— Деньги выделяются­, чтобы поддержать ис­следования на начальн­ой стадии жизненного ­цикла. Каков шанс­ довести их до п­рактического применен­ия в жизни?

— Давайте начнём именно со стороны с интересов бизнеса. Итак, у любого бизнеса есть задача — грамотно инвестировать деньги для того, чтобы они приносили прибыль. Независимо от того, выделяет государство деньги, поддерживает или нет, любой бизнес ищет новые рынки и всегда стремится вложиться в высокотехнологичные проекты.

Еще 10-15 лет назад у нас вся страна кричала (и особенно популисты): "А дайте нам заказ на инновации! И мы тогда будем вести разработки, это будет кому-то нужно!" Вы знаете, практика показала, что это популизм, поэтому на сегодняшний день у нас есть национальная технологическая инициатива, где прописаны определённые этапы, определённые технологии, которые будут востребованы в будущем и которые создадут новые рынки. А что это значит для бизнеса? Что любой крупный бизнес, средний бизнес именно заинтересован сейчас вкладывать деньги в эти рынки будущего.

Соответственно, если молодые ученые будут сейчас в первую очередь брать проекты и технологии из этих дорожных карт, они попадут в тот вектор, который будет нужен для крупного бизнеса. Разработки этих молодых учёных будут востребованы. И, кстати, на практике уже сейчас многие крупные компании находятся во взаимодействии с вузами, уже начали разрабатывать эти технологии. То есть это не теория.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня.

 

 


Инновации в России: наука или рынок?
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Домашние драники со шпинатом и морковью
Рецепты
Домашние драники со шпинатом и морковью
Лучшие маски для волос
Красота
Лучшие маски для волос
Комментарии
Актуальная аналитика
Евросоюз
Евросоюз в шоке и ждет конца
Человек
Антибиотики бессильны. Мы все умрем?
Прогнозы и статистика
Украина: Безработным — дырка от бублика
Читательский топ
Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?
Источники: Экс-офицер Сергей Аракчеев на свободе и надежно укрыт
Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО
Российский боец UFC победил при помощи уникального приема. ВИДЕО
Финская журналистка: Русские празднуют Новый год основательно
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Происшествия
Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?

Район на востоке Украины, где разбился малайзийский Boeing-777, будет вновь обследован специалистами.

Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?
Источники: Экс-офицер Сергей Аракчеев на свободе и надежно укрыт
Политика
Источники: Экс-офицер Сергей Аракчеев на свободе и надежно укрыт
Мир
Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО
Спорт
Российский боец UFC победил при помощи уникального приема. ВИДЕО
Происшествия
Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?

Район на востоке Украины, где разбился малайзийский Boeing-777, будет вновь обследован специалистами.

Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?
"Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
Здоровье
"Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
Происшествия
ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта
Мир
Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО
Украина
На Украине будут карать за "бытовой сепаратизм"

Петру Порошенко предложили разработать закон, предусматривающий привлечение людей к уголовной ответственности.

На Украине будут карать за "бытовой сепаратизм"
Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?
Происшествия
Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?
Мир
Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО
Общество
Москва - самый безопасный город для туристов
Любовь Степушова Евросоюз в шоке и ждет конца Любовь Степушова Юрий Носовский Украина: Безработным — дырка от бублика Юрий Носовский Андрей Соколов Украинское необъяснимое Андрей Соколов
Комментарии
Игорь Столяров Антибиотики бессильны. Мы все умрем?
Игорь Столяров 3 млрд рублей на науку — инвестиция, а не подачка
????? 000 Мы его теряем: Заметит ли Россия исчезновение Павленского?
Vladimir Afonin В Нигерии по ошибке нанесли удар по лагерю беженцев: погибли больше ста человек
Алекс Dr Самый страшный сон Украины: День, когда Вашингтон забудет про Киев
Ivan Sirko Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО
Игорь Посников(Facebook) Лавров: Мир оказался не готов к борьбе с терроризмом
Юрий Жданов Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО
Ivan Sirko Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО
vkontakte_131585842 В украинских школах отменят изучение точных наук?
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?