3 млрд рублей на науку — инвестиция, а не подачка

Вузы РФ получат в 2017 году около 3 млрд рублей на научные проекты. Эти деньги, в частности, позволят университетам поддержать исследования на начальной стадии жизненного цикла. Минобрнауки составило список из почти 180 вузов, которым выделят деньги.

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Куда пойдут выделенные средства, Правде.Ру рассказал директор Ассоциации кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко.

— Как вы считаете, ­на что нужно потратит­ь деньги в первую оче­редь, если мы говорим­ о финансировании нау­чных проектов?

— Давайте начнём все-таки с того, как это отрадно, что государство принимает такие решения и направляет деньги не на латание дыр в экономике, а прежде всего на развитие фундаментальных проектов.

Более того, они направляют не только деньги, но и пытаются так называемыми нефинансовыми мерами повысить эффективность деятельности вузов. В частности, идёт комплексная работа со стороны Министерства образования. С одной стороны, власти уже ранее направили деньги, например, на центр развития коллективного пользования, на центры высокотехнологичного научного оборудования. Их сейчас пытаются объединить в одну большую сеть, чтобы дать молодым учёным возможность в любой точке страны использовать это оборудование. И, конечно, сейчас средства будут направлены на научные проекты, они будут использоваться уже более эффективно, учитывая, что будет возможность, использовать уже ранее построенные центры коллективного пользования.

Если говорить о том, куда надо направлять деньги, на этот вопрос уже миллион раз ответили. У нас есть некие ориентиры, это прежде всего национальная технологическая инициатива. Наверняка вы знаете, что многие вузы стремятся получить звание университета МТИ. И, конечно, подавляющее большинство свои научные разработки, свои проекты увязывают исключительно с реализацией проектов, включенных в дорожные карты МТИ: это аэронет, автонет, моренет, ну и все остальные. То есть деньги будут направлены, по логике, на реализацию дорожных карт МТИ, потому что это позволит получить энергетический эффект.

Реализовывая эти проекты, можно надеяться на поддержку со стороны государства в дальнейшем, это первое. И второе, самое главное: если эти проекты вузы начнут разрабатывать, их потом возьмет многомиллиардный рынок. То есть эти разработки может уже подхватить бизнес для дальнейшего инвестирования.

— Деньги выделяются­, чтобы поддержать ис­следования на начальн­ой стадии жизненного ­цикла. Каков шанс­ довести их до п­рактического применен­ия в жизни?

— Давайте начнём именно со стороны с интересов бизнеса. Итак, у любого бизнеса есть задача — грамотно инвестировать деньги для того, чтобы они приносили прибыль. Независимо от того, выделяет государство деньги, поддерживает или нет, любой бизнес ищет новые рынки и всегда стремится вложиться в высокотехнологичные проекты.

Еще 10-15 лет назад у нас вся страна кричала (и особенно популисты): "А дайте нам заказ на инновации! И мы тогда будем вести разработки, это будет кому-то нужно!" Вы знаете, практика показала, что это популизм, поэтому на сегодняшний день у нас есть национальная технологическая инициатива, где прописаны определённые этапы, определённые технологии, которые будут востребованы в будущем и которые создадут новые рынки. А что это значит для бизнеса? Что любой крупный бизнес, средний бизнес именно заинтересован сейчас вкладывать деньги в эти рынки будущего.

Соответственно, если молодые ученые будут сейчас в первую очередь брать проекты и технологии из этих дорожных карт, они попадут в тот вектор, который будет нужен для крупного бизнеса. Разработки этих молодых учёных будут востребованы. И, кстати, на практике уже сейчас многие крупные компании находятся во взаимодействии с вузами, уже начали разрабатывать эти технологии. То есть это не теория.

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