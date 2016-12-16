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Источник Правда.Ру

Новая игра про Супер Марио обвалила App Store

Наука и техника

Практически моментально игра про водопроводчика Марио заняла первые места во всемирных топах: например, в американском App Store платформер признали самым кассовым и самым популярным бесплатным приложением магазина, пишет Phone Arena. В России же игра заняла второе место среди самых популярных бесплатных программ.

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Вероятно, такая популярность негативно отразилась на серверах Apple: на официальном сайте "яблочной" компании сообщается, что 16 декабря с 2 до 5 часов утра по московскому времени некоторые сервисы работали некорректно. В частности, проблема затронула магазин приложений App Store. В настоящее время работа всех сервисов восстановлена, сообщает Лайф. 

Акции японской компании Nintendo потеряли в цене почти 5% после релиза игры Mario Run.

Как уточняет CNBC, игра вышла на платформе iOS 15 декабря и за несколько часов стала самым скачиваемым приложением на iPhone. Аналитик Jefferies ожидает Атул Гойал, что к марту 2017 года число скачиваний игры в App Store достигнет 500 млн. На Android игра выйдет в начале 2017 года.

Super Mario Run только-только вышла на iOS-девайсах, а аналитики уже предсказывают игре невиданный успех. В независимости от того, насколько игра получилась выдающейся, у неё однозначно есть один недостаток — полная версия Super Mario Run обойдётся вам в 749 рублей, что для мобильной игры — просто запредельная цена.

Несмотря на то, что Nintendo назначили на Super Mario Run очень высокую для мобильного приложения цену, аналитики из SuperData считают, что за первый месяц игру скачают 30 млн раз, что принесёт Nintendo около $60 млн. Другой известный аналитик Серкан Тото ранее предположил, что игра с лёгкостью сможет набрать миллиард скачиваний.

Однако успех Pokemon GO новая игра побить не сможет, уверены аналитики. Кстати, недавно Правда. Ру сообщала, что Pokemon GO приносит пользу игрокам. Американские ученые, наблюдения за игроками в Pokemon Go пришли к выводу, что приложение помогает им ненадолго улучшить физическую форму, избавив от нескольких лишних килограммов за счет того, что игроки каждый день проходили примерно на километр больше обычного.

Игра "Pokemon Go" популярна у пользователей смартфонов по всему миру. В ней есть функция дополненной реальности, которая позволяет совмещать окружающую действительность и игровое пространство.

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