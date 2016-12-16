Ученые: Интернет плохо влияет на успеваемость студентов

Даже самые умные и мотивированные студенты проваливают контрольные работы из-за наличия в вузах компьютеров с доступом в интернет. Из-за этого успеваемость учащихся заметно снижается.

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Об этом рассказывают исследователи в статье, опубликованной в журнале Psychological Science.

По мнению Сьюзан Равицца из университета штата Мичиган в Ист-Лэнсинге (США), интернет действительно негативно влияет на успеваемость школьников. И это заставляет задуматься о том, насколько верна политика многих вузов, позволяющих и даже стимулирующих учащихся приносить свои собственные ноутбуки на занятия, хотя они очевидно не нужны для учебы.

"Сейчас я прошу моих учеников садиться на задние ряды, если они хотят принести компьютер на наши занятия, чтобы их общение в сети не отвлекало других учащихся", - сказала она.

К такому выводу Равицца и ее коллеги пришли, наблюдая за успеваемостью группы из нескольких сотен студентов, посещавших вводный курс по психологии, который проводили сами авторы статьи.

При этом, отмечают ученые, все студенты добровольно согласились принять участие в эксперименте и они знали, что их профессора следят за их онлайн-активностью через прокси-сервер, через который их ноутбуки подключались к интернету.

Во время эксперимента одну часть студентов лишили возможности общаться в сети, а другим разрешили пользоваться интернетом, но только в познавательных целях, третьи имели возможность заходить в сети во время занятий.

Результат исследования, по словам ученых, оказался вполне предсказуемым. После 15 прочитанных лекций Равицца провела блиц-опрос среди студентов и выяснила, что студенты, которые могли пользоваться компьютером, заметно хуже проявили себя во время "контрольной", чем те, кому это было запрещено.

Не улучшило положение и использование ноутбуков в образовательных целях: в среднем, их успеваемость была такой же, как и у всей группы "компьютеризированных" студентов.

Запись лекций от руки, скорее всего, лучше помогает запомнить информацию о том, что говорит лектор, так как ничто не отвлекает учащихся, уверена ученая. По этой причине она перестала выкладывать презентации лекций перед и после занятий и публикует их только за неделю перед экзаменом, чтобы студенты не отвлекались на компьютеры и интернет во время уроков.

Как писала Правда.Ру, несмотря на то, что, согласно рейтингу за 2015 год, составленному Международной сетью университетов "Universitas21" США находятся на первом месте по уровню образования, американские ученые из неправительственной организации ETS уверены, что молодые американцы малограмотны, не знают математики и неспособны применять свои знания в жизни. Таковы вкратце итоги исследования, которое проводили американские же ученые.

Самое бесполезное поколение на Земле - американцы, рожденные в 80-х годах, считают исследователи. К такому выводу специалисты организации пришли, сравнив уровень образования и практические применения знаний у жителей 22 стран. В исследовании приняли участие 22 страны - от Северной Америки до Азии.

И Штаты в рейтинге оказались на последних местах - по умению применять математические навыки в повседневной жизни. Вместе с ними в компании отстающих - Италия и Испания.