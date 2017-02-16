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Источник Правда.Ру

Ученые рассказали, какой процент людей страдает от галлюцинаций

Наука и техника

Ученые из Королевской коллегии хирургов Ирландии провели масштабное исследование с участием 7400 добровольцев старше 16 лет. Целью специалистов было выяснить, какой процент людей страдает от галлюцинаций.

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Фото: REX

Из всех обследованных в течение последнего года со слуховыми или зрительными галлюцинациями сталкивались 4,3 процента людей. Причем в это число попали как полностью здоровые люди, так и пациенты с нарушениями психики, передает British Journal of Psychiatry.

Ученые рассказали, что далеко не всегда галлюцинации говорят о психических заболеваниях. Но, конечно, среди людей с расстройствами процент страдающих от галлюцинаций выше — порядка 12-13 процентов

К слову, сейчас ученые изучают поведение известных исторических личностей и делают выводы об их состоянии при жизни. Например, специалисты выяснили, что национальная героиня Франции Жанна д'Арк слышала голоса святых, из-за того что страдала особой формой эпилепсии. Свое открытие исследователи опубликовали в журнале Epilepsy & Behavior.

Отмечается, что это крайне редкая форма заболевания. Она вызывается мутациями в гене LGI1. Из-за этого происходят нарушения в работе мозга, которые вызывают у человека иллюзии и галлюцинации.

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