Ученые из Института изучения старения имени Лейбница в Йене определили главную причину старения мозга. Виной этому специалисты назвали наличие в нервных клетках соединений железа, которые существенно тормозят их активность.
Микро-РНК miR-29 известна тем, что уничтожает раковые клетки, однако, как выяснилось, имеет и пагубный эффект. Соединение способствует проникновению железа в клетки, блокирует передачу информации по нейронам, что приводит к выведению их из строя, также оно способно тормозить деление клеток. Все это чревато потерей памяти и другими расстройствами мозга.
В будущем эту часть кода можно будет блокировать, уверяют ученые.
Напомним, ранее специалисты американского Национального института по проблемам старения пришли к выводу, что физические упражнения способны усиливать когнитивные функции человека. Их исследования показали, что бег способствует увеличению в организме уровня белка под названием катепсин B, стимулирующего рост мозговых клеток и улучшающего память, сообщает журнал Cell Metabolism. Белок вырабатывается мышцами во время упражнений и транспортируется непосредственно в головной мозг.
Как ранее сообщала "Правда.Ру", недавно австралийские ученые выяснили, как не допустить потери умственных способностей у пожилых людей. Оказывается, этому способствуют компьютерные игры, именно они замедляют развитие слабоумия, а также улучшают настроение у тех пожилых людей, которые имеют риск деменции. Секрет в тренировке мозга, которая происходит при работе с компьютером. Кроме того, такие упражнения не стоят дорого и не навредят здоровью. Практику профилактики деменции с помощью игр на ПК намерены ввести в клиниках.
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