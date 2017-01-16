Российские ученые предлагают "забросать" раковые клетки лечебными "гранатами"

Российские и финские биологи разработали новый тип наночастиц, которые можно заполнять химиотерапией и использовать для доставки препаратов внутрь раковых опухолей.

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В последние годы ученые создали несколько принципиально новых методов лечения рака. В некоторых случаях наночастицы сами по себе служат средством для удаления опухоли, в других — выступает лишь как средство доставки опасных молекул в опухоль. Сейчас ученым удалось объединить плюсы того и другого подхода, создав пористые наночастицы из кремния, благодаря которым молекулы химиотерапии не будут убивать здоровые клетки и органы.

Как говорится в статье, опубликованной в Journal of Controlled Release, подобные наночастицы работают благодаря способности опухолей скапливать в себе весь "мусор", который содержится в организме. Кроме того, температура внутри опухолей обычно бывает заметно выше нормы, что позволяет их легко локализовать.

Руководствуясь этими идеями, исследователи создали наночастицы, сохраняющие стабильность только при определенных температурах. Для этого они покрыли наночастицы особым теплочувствительным полимером, который расширялся при температуре выше 37 градусов Цельсия, и растягивал наночастицу, выпуская ее содержимое.

Благодаря покрытию содержимое наночастиц оставалось прочно запечатанным в них до того момента, пока они не попадут в опухоль. Как показали опыты на мышах, подобные наночастицы действительно эффективно уничтожают раковые клетки и минимально действуют на окружающие их здоровые ткани.

Как сообщает РИА Новости, сейчас ученые работают над оптимизацией этой методики. Подбирают оптимальные размеры частиц, их концентрацию и другие параметры, которые сделают лечение максимально безопасным и эффективным для человека.

Напомним, ранее специалисты Медицинской школы Стэнфордского университета пришли к выводу, что активировать иммунную систему человека для того, чтобы она могла сама атаковать раковые клетки способны наночастицы железа.

В ходе экспериментов на мышах учёные обнаружили, что частицы железа, содержащиеся во вводимом путём инъекций ферумокситоле, применяющимся для лечения железодефицитной анемии, дают команду макрофагам разрушать раковые клетки.

«Нас действительно удивило то, что наночастицы активируют макрофаги для атаки на раковые клетки мыши. Нам кажется, что принцип может быть применим и в отношении людей», - заявила одна из участников исследования Хейке Далдруп-Линк.

Далдруп-Линк и ее коллеги совершили это открытие, разрабатывая лекарство на базе наночастиц железа, которое бы помогало людям, страдающим от анемии или недавно потерявшим большое количество крови, восстановить уровень гемоглобина в организме. Это лекарство, ферумокситол, было недавно одобрено здравоохранительными органами США, и ученые проверяли его на наличие возможных побочных эффектов.

Исследователи отмечают, что борьба с раком при помощи наночастиц железа может быть использована в лечении прооперированных пациентов, к которым нельзя применять химиотерапию, и пациентов, опухоль которых невозможно удалить хирургическим способом.Макрофаги, присутствующие практически в каждом органе и ткани, выступают в качестве первой линии иммунной защиты от патогенов. В частности, они выявляют и поглощают раковые клетки. Однако раковые опухоли достаточно большого размера могут вводить в заблуждение макрофагии вынуждать их прекращать свою деятельность, более того, вырабатывать секреции, которые способствуют увеличению опухоли. В свою очередь, наночастицы железа вновь активируют этот защитный механизм.

Лекарство, которое поможет организму победить раковые клетки, сегодня просто необходимо. Как сообщала Правда.Ру, онкология, по мнению учёных, лидирует по количеству летальных исходов в 12 странах Европы, хотя в мировых масштабах, по версии European Heart Journal, в "рейтинге" смертности по-прежнему главенствуют сердечно-сосудистые заболевания.

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