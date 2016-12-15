Эксперты: "Звезду смерти" в США не построят никогда

Аналог "звезды смерти" из "Звездных войн" построить невозможно. И этому помешают не столько ее запредельная стоимость и уязвимость, сколько законы физики. Так отвечали ученые в ходе опроса, который проводило издание Space.com.

"Звезда смерти", способная уничтожить планеты, потребует в миллион миллиардов раз более мощный излучатель, чем существующие сегодня лазеры, вырабатывающие луч с мощностью в 2 петаватта, считает химик из университета Техаса в Остине (США) Рэйчел Беркс.

Кроме того, количество вырабатываемой энергии просто расплавит саму "звезду смерти".

193 квитильона долларов - во столько обошлась Императору Галактики Палпатину первая "звезда смерти". Такую сумму вычислил в прошлом году, опираясь на стоимость Манхэттэнского проекта, экономист Захари Файнштайн. Если ориентироваться на данные интернет-источников по вселенной "Звездных Войн", это составляет почти 4,3% от ВВП всей Галактики.

Однако существуют и проблемы другого характера - физического. И именно они сделают, скорее всего, постройку "звезды" (о чем неоднократно в своих петициях к президенту Обаме просили американцы) совершенно невозможной.

К примеру, помимо проблем с лазером "звезды смерти", ее постройка на орбите Земли или любой другой планеты будет фактически невозможной.

"Диаметр "звезды смерти" превышает 160 километров, из-за чего она просто не сможет долгое время вращаться по орбите вокруг Земли, не разрушаясь при этом. Объекты такой массы и размеров придется удерживать на орбите постоянно, что фактически невозможно при любых мыслимых или немыслимых запасах топлива", - добавляет Род Пайл, историк и популяризатор науки.

Нарушает законы физики и сам принцип работы"звезды смерти" - комбинация нескольких лазерных лучей в единое целое невозможна, так как пересекающиеся лучи света, по словам Беркс, беспрепятственно проходят друг через друга, а не сливаются и усиливают друг друга, как это происходит в "Звездных войнах".

Напомним, главной угрозой для сил повстанцев и жизней почти всех жителей Галактической Империи в киноэпопее Джорджа Лукаса была так называемая "звезда смерти" - боевая платформа размером с небольшую луну, которую населял экипаж из более миллиона штурмовиков-клонов, солдат имперской армии и флота, и несколько сот тысяч боевых роботов.

Была построена в Империи, после уничтожения своей первой, и "звезда смерти-II": в диаметре она уже достигает 900 километров. Император Палпатин настоял на восстановлении боевой станции, поскольку она являлась частью сложного плана по уничтожению Альянса повстанцев, которое утвердило бы власть Империи во всей галактике.

Конечно, проект, придуманный сценаристами "Звездных войн" впечатляет. Но дальше фантастического мира сериала это изобретение не продвинется. Видимо - к счастью жителей всей Вселенной.