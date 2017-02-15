Ученые объяснили, почему в мире так много лысых мужчин

В результате проведенного масштабного исследования, ученые из Эденбургского университета смогли объяснить основную причину мужского облысения.

Фото: скриншот с youtube.com

Во время работы были изучены данные из биобанка Великобритании о более 52 тысячах мужчин в возрасте от 40 до 69 лет, сообщает PLOS Genetics. Это дало возможность ученым подтвердить влияние генетики на облысение у представителей сильного пола.

Специалистам выявили 287 генетических сигналов, влияющих на этот процесс. Причем, как оказалось, многие из них имеют связь с Х-хромосомой, которая передается мужчинам по женской линии. Но ученые признают, что делать на основе полученных данных точный прогноз для конкретного человека пока преждевременно.

Исследователи отмечают, что облысение затрагивает до 80 процентов мужчин в возрасте до 80 лет. При этом оно может вызывать стрессы и социально-психологические проблемы. Кроме того, облысение может быть связано с различными заболеваниями, например, с онкологией или проблемами сердечно-сосудистой системы.

Как сообщала "Правда.Ру", на этот процесс заметно влияют протеиновые добавки и физические нагрузки на их фоне. Кроме того, лишиться растительности на голове рискуют и курильщики с большим стажем.

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