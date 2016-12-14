Палеонтологи нашли на Марсе еще один след жизни

Марсоход Curiosity обнаружил на поверхности марса бор — важнейший для жизни элемент, являющийся ключевой частью во многих белковых молекулах и жизненно важный для синтеза ДНК и РНК.

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"Если бор, который мы нашли внутри марсианских залежей гипса, похож на те соединения этого вещества, которые есть на Земле, то тогда можно говорить о том, что вода, в которой сформировались эти залежи, была нейтральной по своим химическим свойствам и довольно теплой — от нуля до 60 градусов Цельсия. Иначе говоря, они были пригодны для зарождения жизни", — заявил Патрик Гасда (Patrick Gasda) из Национальной лаборатории в Лос-Аламосе (США).

Бор — один из двух микроэлементов, критически важных для сборки молекул ДНК, их стабилизации и копирования. Его обнаружение руководитель миссии марсохода назвал подобным выигрышу джекпота для научной команды.

Химические реакции с участием бора могли продолжаться на Марсе сотни миллионов лет. Это заметно увеличивает наши шансы найти жизнь на поверхности красной планеты, уверены ученые.

Ранее Правда.Ру сообщала, что на Марсе могут находиться "оазисы" из воды с примитивными формами жизни. Они могут быть расположены в приполярных областях Красной планеты. Такое предположение сделал заведующий лабораторией космической гамма-спектроскопии Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Игорь Митрофанов.

На такую возможность указывает наличие водяного льда в грунте. Его на Красной планете очень много. А в приполярных районах он и вовсе — основной породообразующий элемент.

Как раз эта примитивная форма жизни, о которой идет речь, может быть причиной выбросов в атмосферу метана, которые регистрируют на Марсе. А в твердых глыбах, уверен ученый, могут находиться фрагменты древних микроорганизмов, которые населяли Марс более 3,5 миллиардов лет назад. Тогда планета была похожа на Землю: имела более плотную атмосферу и похожее на земное сильное магнитное поле.

Между тем ученые предупреждают: нахождение на Марсе для человека чревато серьезными последствиями для организма. Ученые из Университета штата Калифорния заявили, что путешествие на Марс сопряжено с рисками для головного мозга и центральной нервной системы человека. Это плохая новость для покорителей космоса, которых собираются отправлять в двух-трехлетнее путешествие на Марс и обратно.

По мнению исследователей, продолжительное воздействие на тело человека потока заряженных частиц способно не только вызывать расстройства центральной нервной системы во время полета, но и иметь долгосрочные негативные последствия: общее ухудшение работоспособности и памяти, депрессия и нарушение процесса выработки решений. Решением может быть создание усиленной защиты для пилотируемого корабля.

Напомним, NASA хотело бы отправить пилотируемую миссию на Марс в 2030-х годах. Частная американская компания SpaceX планирует доставить астронавта или экипаж астронавтов на Марс в 2025 году.

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