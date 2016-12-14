В Африке обнаружены свидетельства существования "Чубакки"

В Восточной Африке найдены следы необычно крупного австралопитека, чья высота — 1,65 метра — и масса — около 50 килограмм — были заметно выше, чем у других высших приматов того времени.

Фото: АР

Как сообщается в статье, опубликованной в журнале eLife, удивительно, что все эти следы были оставлены одной и той же группой людей, которая шла в одном направлении с одинаковой скоростью.

"Мы не знаем, куда они шли. Скорее всего, просто ходили по округе, как это делали все остальные животные, чьи следы отпечатались в вулканических отложениях в Летоли", — рассказывает Марко Черин из университета Перуджи (Италия).

Следы необычного австралопитека, который был гигантом для своих "современников" ученые нашли в местечке Летоли в Танзании, неподалеку от места, где знаменитая британская женщина-палеонтолог Мэв Лики нашла первые известные нам окаменелые следы предков людей, чей возраст составлял 3,7 миллиона лет. Их оставили афарские австралопитеки, и именно они впервые убедили палеонтологов в том, что наши предки уже тогда перешли к прямохождению, несмотря на маленький мозг и скромный размер тела.

По словам Марко Черин, следы дошли до наших дней благодаря извержению вулкана Садиман. Так окрестности будущего озера Туркана покрылись "одеялом" из пепла толщиной в несколько десятков сантиметров. Мягкий пепел, сохранивший отпечатки ног наших предков, был "сцементирован" дождем и затем покрыт новым слоем вулканических выбросов.

Выяснилось, что та четверка австралопитеков, открытых Мэв Лики, не была единственной группой гоминид, ближайших родичей и предков людей. Примерно в 150 метрах к северу от знаменитых следов Черин и его коллеги обнаружили новую "тропу обезьянолюдей", на которой сохранились необычно крупные следы одного австралопитека-самца и его менее крупного спутника, двигавшихся по склонам вулкана.

К удивлению ученых, длина ступней ног у крупного австралопитека была равной или даже большей, чем у него самого — она превышала 27 сантиметров. Если соотношение массы и роста у обладателя этих следов было таким же, как и у афарских австралопитеков, то он фактически достигал современных габаритов людей — его рост составлял 165 сантиметров, а вес — около 50 килограмм. По этой причине Черин решил назвать австралопитека "Чуви" — в честь Чубакки из "Звездных Войн", высокого двуногого примата, похожего на большую прямоходящую обезьяну ростом в два метра.

Данное открытие говорит о том, что масса и рост наших предков могли разниться не меньше, чем у современных людей. Кроме того, большие различия в размерах между предполагаемыми самками и самцами австралопитеков указывают на то, что отношения между полами могли заметно поменяться за последующие 3,7 миллиона лет эволюции, сдвигаясь от доминирования самцов в группах в сторону большего равноправия полов.

Ранее Эфиопский антрополог Зересенай Алемсегед и его американские коллеги, проанализировав строение лопаток молодой самочки афарского австралопитека, выяснили, что они схожи не с человеческими, а на обезьяньими. Получается, что австралопитеки, которых прежде считали первыми наземными прямоходящими гоминидами, все-таки вели древесный образ жизни.

Сейчас уже ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что далекие предки человека лазали по деревьям — чтобы убедиться в справедливости этого утверждения, достаточно поглядеть на наши руки и ноги и убедиться в том, что их строение различно. Однако до сих пор не совсем понятно, когда именно наши предки спустились с ветвей и начали вести наземный образ жизни. Хотя этот вопрос весьма важен для понимания ранней истории человечества, ведь он напрямую связан с развитием прямохождения и освобождения передних конечностей — что, собственно говоря, и сделало обезьяну человеком.

Прежде считалось, что самым первым освоил поверхность земли австралопитек афарский (Australopithecus afarensis) — существо, которое обитало от 4 до 2,5 миллиона лет тому назад. Этот невысокий (ростом чуть больше метра) и шустрый примат, более напоминавший шимпанзе, нежели собственно человека, уже обладал вполне себе приспособленными для ходьбы задними конечностями, а также характерным для передвигающихся на двух ногах животных изгибом позвоночника.

Кстати, уже сразу после находки и изучения останков Люси ряд антропологов высказал сомнения в том, что это существо было наземным. Их смущало то, что руки австралопитека были куда длиннее, нежели таковые у человека — по размерам они были не намного короче ног. Обычно такие руки свидетельствуют о том, что их обладатель все-таки охотнее лазает по деревьям, нежели ходит по земле. Тем не менее, никаких других доказательств данной гипотезы ее сторонники долго не могли предъявить. Впрочем, все эти представления родились после исследования скелета молодой самки афарского австралопитека, которая жила 3,2 миллиона лет тому назад (ученые окрестили ее Люси). Дело в том, что из всех останков этих существ скелет Люси до сих пор является самым полным — антропологам досталось около 50 процентов костей. Однако и он все-таки не целостен — в частности, отсутствуют лопатки. А без этих костей невозможно точно сказать, древесный или наземный образ жизни вела эта доисторическая дама.

И вот недавно эти доказательства наконец появились. Эфиопский антрополог доктор Зересенай Алемсегед и его коллеги из Калифорнийской академии наук (США) всесторонне проанализировали две полные лопатки образца "Селам" — исключительно хорошо сохранившегося скелета трехлетней самочки австралопитека афарского, которая жила примерно 3,3 миллиона лет назад в Дикике (Эфиопия). Следует заметить, что Алемсегед и обнаружил эти останки в 2000 году. И вот после того, как все кости были тщательно изучены, ученые обратили внимание на строение лопаток данного существа.

Кстати, то, что эти кости были найдены практически без повреждений, является большой удачей — поскольку лопатки у приматов тонки, как бумага, она очень редко фоссилизируются. Так вот, после того, как их извлекли из песчаника, стало ясно, что эти лопатки имеют много общего с таковыми современных обезьян, но не людей. Например, у нас с вами ямки плечевого сустава обращены в стороны, а у обезьян и Селам — вверх, что является признаком активного лазанья по деревьям.

Для того, чтобы убедиться в этом, ученые сравнили свою находку с редкими окаменелыми лопатками других "родственников" человека: Homo ergaster (человека работающего, к этому виду относился "Турканский мальчик", найденный в Кении), Homo floresiensis (так называемых людей-хоббитов с острова Флоренс), австралопитека африканского и с останками двух взрослых афарских австралопитеков. Они также провели сравнение с большим количеством современных образцов данной кости детенышей и взрослых особей шимпанзе, гориллы, орангутана и человека.

Это сравнение подтверддилдо правильность исходного предположения — Селам обладала именно обезьяньими, но не человеческими лопатками. "Человеческие лопаточные кости меняют свою форму за время жизни иначе, чем это происходит у близкородственных нам обезьян. Когда мы сравнили лопаточную кость Селам с костями взрослых особей австралопитека афарского, то поняли, что особенности ее роста были характерны скорее для обезьяны, чем для человека" — комментирует результаты работы один из авторов исследования, доктор Грин.

"Эта новая находка показывает, какую важную нишу занимают Селам и Люси в человеческой эволюции. Имея навыки прямохождения, подобно людям, австралопитеки афарские при этом еще не растеряли свои навыки карабкаться по деревьям. Так что, хотя данное существо не было еще человеком, оно, вне всякого сомнения, развивалось в этом направлении", — вторит коллеге сам первооткрыватель Селам профессор Алемсегед.

Итак, получается, что афарского австралопитека нельзя называть наземным существом — судя по всему, эти гоминиды большую часть времени проводили на деревьях. В тоже время нельзя отрицать того, что многие черты костей нижних конечностей этого австралопитека, вплоть до стопы (которая тоже весьма хорошо сохранилась у Селам), однозначно человекоподобны, то есть адаптированы для вертикальной ходьбы. Получается интересная картина — существо еще не было наземным, однако уже ему было свойственно прямохождение.

Это сразу же ставит под сомнение традиционное представление о том, будто бы прямохождение возникло у древних гоминид как адаптация к наземному образу жизни. Считалось, что поначалу предки человека передвигались по поверхности земли на четырех конечностях, как это делают шимпанзе или гориллы. Однако, оценив все преимущества ходьбы на двух ногах, такие, как расширение обзора, освобождение передних конечностей, уменьшение поверхности тела, нагреваемого солнечными лучами, и многие другие, они постепенно эволюционировали в сторону прямохождения.

Строение же афарских австралопитеков говорит о том, что, видимо, предки человека адаптировались к прямохождению еще тогда, когда вели древесный образ жизни. Интересно, что подобные гипотезы высказывались антропологами в начале ХХ столетия, однако позже они были забыты, поскольку у этих точек зрения не было материальных доказательств. Однако теперь таковые появились, и не исключено, что ученым придется пересмотреть свои взгляды на самый ранний период истории человека.

Впрочем, возможно, не следует спешить с выводами — не исключено, что такая уникальная особенность афарского австралопитека является частным случаем. Большинство антропологов убеждено в том, что прямым предком представителей рода Homo был живший позже австралопитек африканский (Australopithecus africanus). Но насколько близкими родственниками были он и австралопитек афарский, до сих пор непонятно. Не исключено, что последний вовсе не является прямым предком людей, а представляет собой боковую ветвь эволюции гоминид…

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