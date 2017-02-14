Врачи: Работа более 39 часов в неделю убивает

Определен порог рабочих часов, после преодоления которого у человека возникают проблемы со здоровьем. Международная команда ученых исследовала 3800 мужчин и 4000 женщин, и выяснила, что у людей, которые работают больше 39 часов в неделю, серьезно ухудшается самочувствие.

Фото: REX

Исследование опубликовано в научном журнале Social Science & Medicine. Специалисты связывают проблемы со здоровьем у трудоголиков нехваткой времени на правильное питание и заботу о себе.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", Южная Корея стала лидером в мире по числу трудоголиков. Она занимает первое место в мире по доле людей, которые проводят на работе более 49 часов в неделю.

При этом специалисты предупреждают: трудоголизм опасен для здоровья! Они провели исследование и выяснили, что треть трудоголиков страдают от синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), основными симптомами которого являются трудности с концентрацией внимания и плохо управляемая импульсивность. У 25,6% трудоголиков выявилось обсессивно-компульсивное расстройство, при котором непроизвольно возникают навязчивые и пугающие мысли. В попытках избавиться от таких мыслей люди обращаются к работе, доводя себя до утомления.

Зависимые от работы люди также часто испытывают приливы жара и озноба, чувство дискомфорта в области желудка, у них кружится голова, подрагивают руки и ноги, наблюдаются проблемы со сном.

В некоторых странах с трудоголизмом уже начали бороться. Новый закон с 1 января 2017 года обязывает французские компании предоставлять возможность работникам игнорировать их сообщения, которые работодатели присылают работникам в нерабочее время.

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