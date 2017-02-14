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Источник Правда.Ру

Ученые: Человечество погубит 47% млекопитающих и 23% птиц

Наука и техника

Международный коллектив экологов выяснил, какие животные сильнее других пострадали от глобальных изменений климата на планете. Отметим, что основная роль в этих изменениях отводится человеку. Исследование опубликовано в журнале Nature Climate Change.

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Специалисты выяснили, что 47 процентов наземных нелетающих видов млекопитающих (из 873 исчезающих) и 23,4 процента птиц (из 1272 исчезающих представителей) можно считать пострадавшими от глобального изменения климата.

Ученые сделали такие выводы, изучив связь между снижением биоразнообразия и глобального потепления, а также между характеристиками животных (к примеру, массой тела) и факторами окружающей среды, передает "Лента.Ру".

Напомним, ранее ученые назвали животных, которые пережили уже не одно вымирание видов и переживут конец света. Это морские губки. Они уже несколько сотен миллионов лет играют роль основных "инженеров" экосистем Земли, поддерживая их стабильность и восстанавливая их после вымирания. Как заявили специалисты из Национального музея Уэльса в Кардиффе (Великобритания), губки обладают такой живучестью за счет того, что они могут жить при очень большом разбросе температур и в условиях почти нулевой концентрации кислорода.

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