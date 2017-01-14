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Источник Правда.Ру

На МКС испытают косморобота

Наука и техника

На Международной космической станции будет проведён эксперимент "Захват-Э", в рамках которого испытают руку-манипулятора для российского "Косморобота", который станет помощником для космонавтов.

На МКС испытают косморобота
Фото: АР

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦНИИ робототехники и технической кибернетики, рука-манипулятор будет доставлена на МКС на грузовом корабле "Прогресс" после присоединения модуля "Наука". В рамках эксперимента "рука" захватит имитатор поручня с помощью специального устройства.

Всего будет проведено 30 сеансов. Космонавт будет управлять манипулятором с ноутбука. Это позволит изучить свойства при контакте захватного устройства с поручнем, какие нагрузки испытывает имитатор поручня, а также оценить качество захвата.

Сообщается, что манипулятор станет частью российского проекта "Косморобот", который включает в себя мобильного робота, пульты управления, средства интеграции и наземный сегмент.

Недавно стало известно, что в открытом космосе на внешней стороне поверхности МКС пройдет испытания уникальный прототип российского микроробота с ворсистыми "лапками", имитирующего движения геккона. Об этом РИА Новости рассказал представитель холдинга "Российские космические системы" (РКС), где идут испытания устройства.

"Робот-геккон сможет работать в диапазоне температур от -200 до +200 градусов Цельсия при отсутствии земной атмосферы, а также устойчив к радиации и воздействию атомарного кислорода в открытом космосе. Планируется оснащение микроробототехнической платформы разными типами полезной нагрузки и проведение космического эксперимента на МКС", - отметил он.

При весе всего в 70 микрограммов подвижная платформа может удерживать нагрузку в 20 раз больше, а перемещать - в 5 раз больше собственного веса. При этом скорость его движения составляет около 14 мм/минуту, что очень быстро для изделий этого типа и такого размера.

Концепция российского микроробота на основе разработанной платформы, в отличие от создаваемых в мире аналогов, сможет перемещаться по шершавым, ступенчатым и наклонным поверхностям.

Как пояснил ведущий научный сотрудник сектора микромеханики РКС Дмитрий Козлов, дальнейшие исследования разработанных робототехнических устройств предполагается вести в направлении создания биоморфных систем.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что "Роскосмос" отправит роботов для обслуживания аппаратов Международной космической станции в открытом космосе. Государственная корпорация объявила конкурс на разработку "космороботов". 

Конечным результатом проекта является "создание роботов космического назначения для выполнения технологических операций на внешней поверхности космических аппаратов и поддержки экипажа при внекорабельной деятельности с проведением летных испытаний в составе научно-энергетического модуля российского сегмента Международной космической станции (МКС)".

На разработку роботов "Роскосмос" готов выделить до 2,4 миллиарда рублей. Победитель конкурса обязуется выполнить работы к ноябрю 2024 года.

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Темы МКС робот наука космос технологии
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