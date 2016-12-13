В России разрабатывают ядерный луноход

Концепцию трех типов луноходов разрабатывают Институт космических исследований (ИКИ) РАН и Московский государственный технический университет (МГТУ) имени Баумана. Среди них - "тяжелый" луноход с ядерным источником энергии.

Фото: REX

Об этом говорится в годовом отчете ИКИ. "В 2016 году продолжались работы по созданию подвижных аппаратов для научных исследований Луны.

Специалистами были определены три весовые категории луноходов, по которым совместно с кафедрой СМ9 МГТУ имени Н.Э. Баумана были проведены проработки", - говорится в отчете.

Так, "тяжелый" луноход массой 550-750 кг предназначен для исследования приполярных районов Луны. Помимо солнечных батарей, на луноход планируется установить ядерный источник электроэнергии (РИТЭГ - радиоизотопный термоэлектрический генератор), что позволит ему проехать до 400 км, в том числе в тени. РИТЭГи, как правило, устанавливают на космических аппаратах, удаляющихся от Солнца, например, на "Вояджерах". Благодаря им они могут работать и без солнечного света.

На луноходе предлагается разместить до 70 кг научной аппаратуры, бур, способный брать пробы грунта с глубины до 1,5 метров, а также 16 малых станций для изучения реголита и сейсмической активности. Эти станции луноход будет расставлять, продвигаясь по своему маршруту.

По массе разрабатываемый аппарат аналогичен первому в мире планетоходу советскому "Луноходу-1". За прошедшие 50 лет от создания "Лунохода-1" за счет существенного повышения эффективности радиоэлектронных приборов, материалов, аккумуляторных и солнечных батарей появилась возможность при той же массе лунохода существенно увеличить научный комплекс", - говорится в документе.

Второй проект предполагает создание "среднего" лунохода массой 200-250 кг. Он также должен будет проехать до 400 км, но лишь за счет энергии от солнечных батарей. Согласно отчету ИКИ, этот аппарат может доставить на Луну российская посадочная станция "Луна-Ресурс-1", которую планируется запустить в 2021 году.

Третий вариант - "малый" луноход массой 20-30 кг. Он должен проводить исследования на удалении до 500 метров от мест посадки крупных спускаемых аппаратов типа "Луна- Ресурс" и "Луна-Глоб" ("Луна-25", планируемый срок посадки - 2019 год). Такой луноход сможет искать участки с высоким содержанием воды, делать панорамную съемку, брать пробы грунта и доставлять их к спускаемым аппаратам.

На 2016-2017 годы на научно-исследовательскую работу "Луна-Луноход". Совет РАН по космосу выделил 24 млн рублей. Ее цель - обосновать научные задачи, для решения которых необходимы луноходы, а также определить перспективные районы исследований.

Напомним, всего на Луне побывали два советских "Лунохода": в ноябре 1970 года и в январе 1973 года. Первый из них проработал десять месяцев, пройдя по спутнику Земли 10,5 километра и сделав 20 тысяч снимков. Второй "Луноход" работал четыре месяца, за которые исколесил по поверхности Луны около 40 километров.

Как сообщала Правда.Ру, благодаря китайскому аппарату "Юйту" (название в переводе означает "Нефритовый заяц"), совершившему посадку на Луну в 2013 году в рамках проекта "Чанъэ-3", удалось впервые за 40 лет получить новые данные с поверхности спутника Земли. Их анализ существенно изменил ранее существовавшие научные представления о составе лунных пород.

До этого приходилось довольствоваться лишь информацией, собранной в 70-е годы "Аполлоном" и "Луной". После окончания американской миссии "Аполлон", изучением Луны занимались в основном орбитальные аппараты. Но их сенсоры в основном способны определять только наличие реголита. Последний не слишком пригоден для исследований, так как на самом деле представляет собой всего лишь смесь различных пород.

По словам профессора Вашингтонского университета в Сент-Луисе Брэдли Л. Джоллиффа, когда-то занимавшийся анализом образцов лунного грунта, привезенных "Аполлоном", образцам, собранным "Нефритовым зайцем", предстоит стать опорными данными для орбитальных спутников. Наблюдая такие же образцы в других частях Луны, можно будет сделать вывод о сходстве состава пород.

Подробнее об этом читайте в материале Pravda.Ru "Изучение Луны: Ставка на "Нефритового зайца"

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня