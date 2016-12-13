Space X отложила полет к МКС и запуски спутников

SpaceX Илона Маска отложила запуск первого пилотируемого корабля Dragon с астронавтами NASA. Как следует из информации в блоге американского космического агентства, первый пилотируемый полет к МКС запланирован на май 2018 года. Ранее его хотели осуществить в 2017 году.

Фото: AP

Компания Илона Маска и NASA заключили контракт на запуск пилотируемого корабля к МКС в 2015 году. Как сообщает портал Republic, космическое агентство США — крупнейший клиент SpaceX, за последние восемь лет стороны заключили контракты на поставки грузов для МКС общей суммой $6,5 млрд.

Сейчас американские астронавты отправляются на МКС только с помощью российских ракет "Союз".

Ранее на сайте организации появилось сообщение, что она отложила запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутниками Iridium до 2017 года. В сентябре Falcon 9 взорвалась на стартовой площадке мыса Канаверал во Флориде. SpaceX проводила испытания ракеты, которая должна была доставить на орбиту израильский спутник связи.

После инцидента компания временно отложила запланированные запуски, а предварительные итоги расследования показали, что причиной аварии послужила утечка гелия в криогенной системе второй ступени ракеты. Происшествие стало вторым по счету, первое произошло в 2015 году, когда ракета-носитель с грузовым кораблем Dragon взорвалась на 139 секунде полета.

Как ранее сообщала Правда.Ру, SpaceX оплачивала борьбу политиков США против ракетных двигателей РФ. Финансовые пожертвования от SpaceX в адрес сенатора-республиканца Джона Маккейна и члена палаты представителей конгресса США Кевина Маккарти делали более настойчивой их борьбу за запрет использования российских ракетных двигателей РД-180.

Отметим, что в последнее время в массовое сознание упорно вбивается мысль, что проект Маска — полностью независимый. Что этот отважный парень сам нашел инвесторов и сам же вложился в проект, что вот только так и нужно летать в космос и именно так строить ракеты. На коммерческой и независимой основе, пишет Политонлайн.

По некоторым данным, Маск лично вложил в детище порядка ста миллионов долларов. Но эта цифра выглядит нелепо на фоне того, что примерно 5-6 млрд долларов Маск получил в качестве прямого финансирования со стороны NASA, а также в виде платежей (преимущественно авансовых) за доставку грузов на орбиту от американского государства и негосударственных заказчиков в США и за их пределами.

При этом о каком-то прорыве речи не идет. "Фалькон", по мнению экспертов — это некий "возврат в 60-е". По всем показателям он либо равен, либо уступает, либо слегка превосходит советский "Протон М", разработанный в 1965 году, пресловутые многоразовые двигатели с расчетом на десятикратное использование начали разрабатывать в СССР в 1976 и закончили в 1980 году. Ну, то есть, рекламы вокруг "Фалькона" масса, но все это "новаторство" и "прорыв" мягко говоря, не совсем соответствуют действительности.

Кроме того, основатель компаний SpaceX Илон Маск, выдаваемый СМИ за "гения тысячетелия" и автора "прорывных технологий" не просто получает государственную поддержку и финансирование из бюджета США, но и терпит колоссальные убытки. Подробнее читайте в материале: Снова провал: SpaceX разочаровалась в возвращаемых ракетах.

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