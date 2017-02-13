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Источник Правда.Ру

Ученые раскрыли тайну "дьявольских" глаз кальмаров

Наука и техника

Найти ответ на вопрос, почему некоторые кальмары обладают странными глазами разных размеров и раскрасок, смогли найти ученые из университета Дьюка в Дареме (США). Как оказалось, все дело в том, что они предназначены для разных вещей - для наблюдения за "обычным" светом и биолюминесцентным свечением  обитателей глубин,.

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Фото: AP

Свои выводы исследователи опубликовали в журнале Philosophical Transactions B.

"Глаз кальмаров, который постоянно смотрит вниз, может видеть только биолюминесцентные источники света. Он не может разглядеть силуэты возможных жертв и хищников при их освещении обычным светом. И по этой причине у него нет нужды быть большим, и поэтому его размеры уменьшились по мере эволюции кальмаров. Но глаз на противоположной стороне развивался обратным образом, становясь больше", - рассказывает Зэнке Йонсен.

Спруты, кальмары и другие головоногие моллюски, обитающие на больших глубинах в открытом океане, давно привлекают внимание человека своими необычными чертами анатомии и размерами. Моряки часто приписывали мифические свойства крупным осьминогам и кальмарам, считая их божествами, посланниками дьявола и прочими сверхъестественными фигурами. 

Одной из "дьявольских" черт этих моллюсков является то, что они обладают крайне разнородными глазами - один глаз у них обычно бывает гипертрофирован, а второй - имеет рудиментарный характер и часто бывает окрашен в другой цвет. Йонсен и его коллеги решили выяснить, почему это так и как кальмары могли приобрести такие глаза.

В  заливе Монтерей у берегов Калифорнии, где живет один из таких видов моллюсков - "косоглазый" кальмар Histioteuthis heteropsis, ученые совершили несколько десятков погружений.

Анализируя сделанные видеозаписи ученые выяснили, что оба глаза решают разные задачи - более крупный глаз всегда смотрит "вверх", в сторону Солнца и прочих наземных источников света, а меньший глаз смотрит вниз и следит за свечением других организмов на глубинах, куда "обычный" свет не проникает.

По этой причине кальмары плавают необычным образом - их голова опущена вниз, а хвост поднят таким образом, чтобы их тело находилось почти в горизонтальном положении. В такой позе большой глаз направлен всегда вверх, а меньший глаз - постоянно смотрит вниз. Увеличение размеров меньшего глаза, как показали расчеты ученых, не делают его более чувствительным к вспышкам света, порожденных сиянием светящихся органов других животных, из-за чего их размеры уменьшились до минимально возможных.

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