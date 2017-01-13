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Источник Правда.Ру

Ученые обнаружили главный фактор старения

Наука и техника

Группа американских исследователей, представляющих Институт Скриппса, обнаружили белок, играющий одну из ключевых ролей в регулировании процесса старения людей и многих других живых существ. Данный протеин ограничивает длину теломер — концевых участков хромосом, уменьшающихся с каждым делением клетки и определяющих, может ли она делиться в дальнейшем. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science.

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Фото: AP

Биологам удалось выделить протеин TZAP. "Этот белок устанавливает верхний предел длины теломер, — полагает соавтор работы Лаззерини Денчи. — Это позволяет клеткам размножаться, но не слишком много".

Новое соединение стало вторым открытым за последние десятилетия фактором, после фермента теломеразаи белкового комплекса шелтерин, контролирующим связанные с теломерами концевые участки хромосом, сообщает МК. 

Многие специалисты склонялись к мнению, что на длину хромосом оказывает влияние лишь шелтерин, однако новое исследование показало, что TZAP ограничивает максимальную длину теломер, тем самым способствуя старению клеток.

Специалисты рассчитывают, что полученные ими результаты в перспективе помогут лучше понять механизмы старения, а как следствие — найти более эффективные способы продления жизни человека и лечения возрастных заболеваний.

Теломеры выполняют защитную функцию. С младенчества их размеры постепенно сокращаются: в среднем в два раза к зрелому возрасту и в четыре — к пожилому. Это считается одной из причин старения организма человека. Сокращение темпов деградации теломер, таким образом, напрямую связано с увеличением продолжительности жизни.

Ранее ученые сделали сенсационное заявление: месяц рождения человека влияет на долголетие и здоровье. Согласно наблюдениям ученых, до глубокой старости на 40 процентов чаще доживают люди, родившиеся осенью. Тем, кто родился весной, повезло меньше.

Рожденные зимой чаще подвержены развитию шизофрении. Однако они реже страдают близорукостью и аллергиями, в отличие от летних именинников.

До этого исследователи заявили: на количество прожитых человеком лет влияет его настрой. Стоит быть оптимистично настроенным и верить в хорошее самочувствие, и тогда появится большая вероятность, что именно так все и произойдет.

Фактически, если программировать себя на болезни и нищету, то такой исход неизбежен. Те люди, кто отчетливо представляет себя постаревшим, знает, чем хочет заниматься и как будет жить дальше, проживают более долгую жизнь, чем те, которые опасаются старости и отгоняют от себя подобные мысли.

Всем известно, что жизнь продлевают и умеренные занятия спортом. Вот только не все виды спорта одинаково полезны. К примеру, футбол, бег, тяжелая атлетика и многие другие виды спорта никак не влияли на продолжительность жизни и вероятность смерти из-за проблем со здоровьем. А бадминтон, теннис и так называемый сквош, игра в теннис со стенкой, оказались самыми полезными видами спорта для здоровья — они понижали вероятность преждевременной смерти примерно на 47% по любым возможным причинам, и на 56% — от проблем с сердцем и сосудами.

А вот миф о том, что жизнь продлевает переливание крови, не так давно развеяли.

"Наше исследование показывает, что "молодая кровь" сама по себе не способна омолодить организм и как-то воздействовать на него. Более правильным будет говорить о том, что "старая кровь" содержит в себе какие-то молекулы, которые мы должны уничтожить для того, чтобы обратить старость вспять и замедлить ее ход", — заявила Ирина Конбой из университета Калифорнии в Беркли (США).

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Темы наука старение
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