Археологи обнаружили удивительные объекты майя в Гватемале

В окрестностях крупнейшего города-государства майя Эль-Мирадор обнаружили ранее неизвестные объекты. Данное открытие при помощи лазерного сканирования сделали археологи из США и Гватемалы.

Как сообщает Prensa Libre, Эль-Мирадор был обследован при помощи высокоточного радара с самолета. В течение 38 часов ученые сканировали лазером непроходимые джунгли, скрывающие древний город, который появился около 600 года до н. э.

"Мы получили изображения с высоким разрешением каждой площадки, пирамиды и канала в центральной части бассейна Мирадор на площади более 700 квадратных километров. В результате было подтверждено множество гипотез и выдвинуты новые, которые еще предстоит проверить", — рассказывает руководитель проекта Ричард Хансен.

По словам ученых, одним из самых важных открытий стало обнаружение уникальной дорожной сети общей протяженностью свыше 240 километров. Она связывала между собой около 50 городов, входивших в метрополию. Большинство из них обнаружены впервые. Кроме этого, исследователи обнаружили ранее неизвестные пирамиды, террасы, каналы, дамбы, некрополи и стены на границах государства.

Как считают археологи, Эль-Мирадор был представителем закрытой политической системы, на территории которого, по предварительным оценкам, проживало до одного миллиона человек.

Ранее Pravda.Ru сообщала о том, что в древнем городе майя Ушуль были найдены остатки двух загадочных сооружений, напоминающих водохранилища. Дно каждого резервуара вместительностью 20 тыс. м3 выложено керамическими черепками. Ученые недоумевают: древняя цивилизация готовилась к засухе? Находку зарубежных коллег Pravda. Ru прокомментировал кандидат исторических наук Александр Сафронов.

Древний город майя Ушуль (Uxul) расположен на Юкатанском полуострове (территория современного мексиканского штата Кампече), в 4 км от границы с Гватемалой. Он был открыт еще в 1934 году исследователями Карлом Руппертом и Джоном Денисоном из Института Карнеги в Вашингтоне.

Ушуль находился в густонаселенном регионе между городами Эль Мирадором на юге и Калакмулом на северо-востоке. Согласно данным археологов, этот город был населен в течение нескольких эпох существования цивилизации майя. Он знаменит также тем, что имел торговые связи с более отдаленными соседями (территория современной Северной Гватемалы и Мексиканского нагорья).

Обнаруженные надписи говорят о том, что около 630 года н. э. Ушуль был аннексирован — находился под управлением Калакмула, одного из самых крупных городов майя. Ученые по сей день ведут исследования этих таинственных мест. И вот совсем недавно на территории удача улыбнулась группе немецких и мексиканских археологов. Статья опубликована на сайте Heritage-Key.

В своем отчете исследователи из Университета Бонна сообщили, что им удалось найти в тропических лесах Мексики, в районе города Ушуль, необычный памятник архитектуры — два гигантских искусственных резервуара, пол которых вымощен керамическими черепками, а стены облицованы известняком. Возраст системы — около 1,5 тыс. лет.

"Мы провели пробные раскопки в центре одного из резервуаров и обнаружили, что его пол (на глубине около 2 м) очень плотно, совершенно без зазоров, выстелен керамическими черепками, возможно обломками старых тарелок. Пока раскопки не завершены, мы, конечно, не можем сказать, покрывает ли этот слой все дно бассейна", — объяснил один из сотрудников группы Николас Сифелд (Nicolaus Seefeld).

Огромные емкости для воды, найденные и в других городах майя, получили название "агуада" и служили резервным хранилищем питьевой воды. Однако жители Ушуля проявили большую смекалку и вымостили свои агуада оригинальным способом. Археологи полагают, что эта конструкция была создана для изоляции искусственного озера. В этих резервуарах должно было храниться достаточно воды для более чем 2000 жителей города. Может быть, горожане приходили сюда за водой в течение трех месяцев ежегодной засухи? Возможно, в ходе раскопок ученые обнаружат и другие "бассейны".

"Древние майя, процветавшие в Центральной Америке (2000 г. до н. э. — 900 г. н. э.), известны в наши дни практически каждому. Эта цивилизация, получившая известность благодаря своей письменности, искусству, архитектуре, математической и астрономической системам, а также загадочному календарю и поразительно точному летосчислению, продолжает удивлять ученых и по сей день.

Если дальнейшие раскопки покажут, что все дно резервуаров выложено подобным образом — это в научных кругах станет маленькой сенсацией. Дело в том, что для такой работы местным жителям потребовалось бы огромное количество керамики, ведь в каждый из ушульских водоемов можно было бы поместить по десять современных олимпийских бассейнов"? — рассказал ранее доцент кафедры истории древнего мира (МГУ), кандидат исторических наук Александр Сафронов

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