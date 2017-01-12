Ученые рассказали, что Млечный путь крадет звезды из других галактик

Астрономы обнаружили, что многие звезды на окраинах нашей Галактики сформировались не в ее пределах, а были "украдены" ею из соседних карликовых галактик, периодически сближающихся с Млечным Путем, говорится в статье, опубликованной в Astrophysical Journal. Такая судьба постигла по меньшей мере 5 из 11 самых далеких звёзд Млечного Пути, расположенные в 300 000 световых лет от Земли.

Источник: All Over Press

"Эти светила находятся в своеобразных "звездных ручьях", которые протянулись примерно на миллион световых лет и выходят далеко за пределы нашей галактики. Сегодня мы видим лишь небольшие ручейки таких звезд, однако в будущем, как мы предсказываем, мы найдем целые реки подобных "чужих" светил", — заявила Марион Дирих (Marion Dierickx) из Гарвардского университета (США).

Астрономы отмечают, что пока обнаружили лишь "верхушку айсберга", и на самом деле таких объектов за пределами основного галактического диска должно быть очень много.

Астрономы из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики моделировали вращение карликовой эллиптической галактики в Стрельце вокруг Млечного Пути. Это небольшая шарообразная галактика-спутник Млечного Пути. Она в десять раз меньше и в сотни раз легче его. За последние 8 миллиардов лет она сделала несколько оборотов вокруг галактики-хозяйки. Как показало моделирование, при каждом таком обороте гравитация спиральных рукавов Млечного Пути, самых близких к галактикам-спутникам, "отрывала" от неё какое-то количество звёзд. Часть из них быстро включалась в более крупную галактику. Но часть оказывалась на большом удалении от неё - временно вылетали дальше орбиты карликовой эллиптической галактики в Стрельце, передает "Лайф".

Как ранее сообщала Правда.Ру, ученым стало известно, как черная дыра в центре Млечного Пути поглощает вещество звезд и межзвездный газ.

Как пишет "EurekAlert!", черная дыра, находящаяся в ядре нашей галактики и называемая "Стрельцом А", массивна, как четыре миллиона Солнц, но диск плазмы вокруг нее излучает гораздо меньше энергии.

Американские астрономы изучили природу сверхгорячего аккреционного диска "Стрельца А" и установили, что вещество, из которого он состоит, обладает высокой температурой и достаточно рассеянно, чтобы траектории протонов и электронов редко пересекались. По словам ученых, это и отличает данную черную дыру от других подобных объектов.

А в прошлом году специалисты заявили, что галактика Млечный Путь, похоже, находится на финальном цикле своего существования. Ученые говорят о том, что главный признак старения нашей галактики — резкое снижение скорости звездообразования: за 1,5-2 млрд лет после того, как 10 млрд лет назад сформировался толстый диск Галактики, она сократилась в 10 раз.

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