Ученые: У иммунных клеток мозга шесть "жизней"

Иммунные клетки головного мозга человека обновляются всего шесть раз за всю жизнь. Об этом заявили ученые из Саутгемптона (Великобритания). Наблюдение за жизненным циклом этих клеток поможет в будущем победить болезнь Альцгеймера.

Они заняты изучением этих клеток, отвечающих в буквальном смысле за порядок в голове. В частности, исследователи рассматривали глиальные клетки центральной нервной системы. Их называют фагоцитами. Они занимаются поеданием отмерших и поврежденных нейронов, а также уничтожают вирусы.

Фагоциты обследуют мозг, сканируют его и при необходимости устраняют повреждения. Специалисты выяснили, что у этих маленьких санитаров всего шесть циклов обновления.

Сейчас ученым предстоит выяснить, как фагоциты взаимодействуют между собой и с другими клетками человеческого мозга, передает Росбалт.

Как ранее сообщала Правда.Ру, в мире, вероятно, найдено лекарство от болезни Альцгеймера. Две новые биоактивные молекулы, которые могут стать потенциальными лекарствами, открыли российские биологи и их зарубежные коллеги.

Считается, что болезнь Альцгеймера вызывается накоплением внутри нейронов патогенного вещества, белка бета-амилоида, который образуется из "обрезков" белка APP, который участвует в процессах починки поврежденных нейронов и формировании связей между ними. Нарушения в переработке старых молекул этого белка приводят к появлению бляшек бета-амилоида и уничтожению нервных клеток.

Два российских биолога, Ян Иваненков и Марк Веселов из Московского физико-технического института в Долгопрудном, и их коллеги из МГУ и ряда американских фармацевтических компаний, открыли две молекулы, которые могут подавлять развитие болезни Альцгеймера, блокируя работу определенных "выключателей" на поверхности нервных клеток.

Как объясняют ученые, относительно недавно биологи обнаружили, что нервные клетки в гиппокампе, центре памяти, и других регионах мозга, которые поражает болезнь Альцгеймера, покрыты особыми рецепторами, белковыми выростами, блокировка или активизация которых меняет то, как нервные клетки передают или воспринимают сигналы.

Также найден простой способ определить болезнь Альцгеймера, не используя анализы или дорогостоящие томографы, для этого достаточным дать человеку в руки кисть и попытаться научить его рисовать.

Алекс Форсайт из университета Ливерпуля и его коллега Тамсин Уильямс из фонда Национальной здравоохранительной системы Британии в Йорке изучили манеру рисования семи известных художников, часть из которых страдала от болезни Альцгеймера в пожилые годы жизни. В их число попал, к примеру, Сальвадор Дали.

Выяснилось, что художники с одинаковыми нейроденеративными заболеваниями используют очень похожие друг на друга самоповторяющиеся приемы и узоры из красок, которые заметно отличаются от того, как писали их здоровые коллеги. По мнению исследователей, эти наборы фракталов помогут медикам определять наличие болезней, связанных с работой мозга, используя кисточку и лист бумаги, а не длительные медицинские анализы.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня.