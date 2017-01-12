Секреты ожирения: Ученые раскрыли, почему люди подсаживаются на фастфуд

Гамбургеры и стейки подобно марихуане действуют на рецепторы в мозге человека, управляющие энергетическим балансом тела. По мнению американских ученых, это и заставляют человека толстеть и переедать.

Фото: АР

Николас ди Патрицио из университета Калифорнии в Риверсайде и его коллега Донован Аргуэта наблюдали за поведением, здоровьем и работой мозга мышей, питавшихся большим количеством сахаров и жира на протяжении двух месяцев.

По словам исследователей, питание такой диетой не только привело к развитию ожирения у грызунов, но и появлению необъяснимой тяги к пище. Развитие подобной реакции сопровождалось резким ростом в концентрации так называемых эндоканнабиноидов в кишечнике и в крови мышей.

"Подавление работы каннабиноидных рецепторов в периферийной нервной системе является безопасным подходом для лечения переедания и ожирения. Наш подход имеет множество существенных преимуществ по сравнению с традиционными лекарствами от ожирения, которые действуют на мозг и вызывают побочные эффекты", — пишут ученые в статье, опубликованной в журнале Physiology & Behavior.

Как объясняют ученые, эндоканнабиноиды представляют собой аналоги тех веществ, которые содержатся в марихуане. Большое количество нервных клеток, реагирующих на такие молекулы, содержится в кишечнике человека, а необъяснимое желание поесть появляется в результате действия на эти рецепторы вещества марихуаны ТГК-9. Выяснилось, что гамбургеры, стейки и прочая жирная или сладкая пища действуют на организм схожим образом, заставляя его вырабатывать большое количество эндоканнабиноидов.

Исследователям удалось заблокировать данные рецепторы при помощи лекарства AM6545, которое мешает молекулам ТГК-9 прикрепляться к нервным клеткам в кишечнике, "звериный" аппетит мышей резко пропал.

Почему же многие с таким удовольствием едят фаст-фуд, ведь там не такие уж вкусные вещи (что там булочка и котлета в виде подошвы), которые подаются с кетчупом, огурчиком, салатом, майонезом и т. п. Положите все это на тарелки отдельно друг от друга, и вряд ли вам захочется пообедать таким набором продуктов.

Фаст-фуды привлекают нас скорее психологически. Когда человек голоден, красивое оформление (а на него делается большой упор) — листик салата, огурчик, золотистая картошечка выглядят весьма привлекательно. К тому же быстрая еда утоляет голод, плюс вы приходите в уютное помещение с ненавязчивой музыкой, хорошим сервисом, возможностью вымыть руки, сесть и относительно недорого поесть.

Но увы, увлекаться быстрой едой, значит, обеспечить себе несбалансированное питание, а значит и нарушение работы желудочно-кишечного тракта и быстрое ожирение. Вот только рестораны и торговые точки, продающие фаст-фуд открываются все чаще. Но закрывать их бессмысленно. Вопрос в культуре и образовании человека, у которого всегда есть выбор: поесть что-то действительно полезное или на время заглушить голод.

Насильно никого не заставишь. Право выбора рационального питания за вами. Кстати, пожилых людей в фаст-фудах не увидеть не только потому, что им они не по карману. У многих есть возможность их посещать. Тем не менее, люди старшего поколения просто не воспринимают фаст-фуды — пищевая привычка у них другая: хочется домашних пирогов и щей".

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня