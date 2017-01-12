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Биологи: Обезьяны могут разговаривать "по-человечески"

Наука и техника

Французские приматологи заявили о том, что бабуины используют те же пять основных гласных звуков, которые есть во всех человеческих языках, что говорит об общих корнях сигналов обезьян и человеческой речи, существующих уже около 25 миллионов лет.

Биологи: Обезьяны могут разговаривать по человечески
©Splash/All Over

"Сходство в "речи" говорит о том, что гласные в человеческой речи являются продуктом эволюции древних систем артикуляции звуков и сигналов, которые передавались от предков к потомкам и постоянно совершенствовались во всей цепочке предков человека и человекообразных обезьян", — пишет Джоель Фаго из университета Марселя в статье, опубликованной в журнале PLoS One.

Как сообщает РИА Новости, четыре года назад французские ученые научили павианов отличать короткие английские слова от бессмысленных наборов букв. Это указывает на древние корни человеческой способности читать и распознавать абстрактные символы.

По мнению Фаго и его коллег, различия в анатомии никак не препятствуют тому, что обезьяны могут произносить те же гласные звуки, что и человек. Ученые записали звуки, которые бабуины издают, общаясь друг с другом в питомнике, и проанализировали их.

Выяснилось, что "речь" обезьян содержала в себе около тысячи звуковых сегментов, похожих по своей структуре на гласные звуки: "у", "о", "э", "а" и короткое "и". Секрет того, как бабуинам удавалось звучать "по человечески", был сокрыт в их языке — форма, пропорции и сам набор мускулов в языке бабуинов оказался идентичным тому, как устроен язык детей.

Благодаря этому, несмотря на различия в форме гортани и всего речевого аппарата в целом, бабуинам удается издавать звуки, очень похожие на человеческую речь. Это говорит о том, что первые зачатки и корни человеческой речи появились уже 25 миллионов лет назад, когда жили общие предки людей и бабуинов.

Напомним, ранее ученые Великобритании выяснили, что бразильские мартышки-капуцины умеют создавать каменные орудия труда, оббивая камни друг об друга и получая острые фрагменты гальки, напоминающие примитивнейшие инструменты древних людей.

В статье, опубликованной в журнале Nature, ученые отмечают, что их открытие не означает, что первые образцы орудий труда, найденные в древних породах в Восточной Африки, не были сделаны предками человека.

"Но оно заставляет нас задуматься о том, как возникла традиция изготовлять орудия труда, и порождает сомнения в том, что для их создания был необходим высокий уровень когнитивного развития и особая анатомия рук", — сказал Томос Проффитт из Оксфордского университета.

Отметим, способность изготовлять орудия труда и пользоваться ими считалась главной уникальной чертой человека, которая отличала его от остальных приматов и животных. Благодаря этому умению появились и другие признаки: большой мозг, противостоящий большой палец и "глубокое" бинокулярное зрение. Однако, в последнее время ученые начали находить примеры создания орудий труда, их использования, а также передачи "секретов" изготовления детям и сородичам среди животных. Такими, например, являются, новокаледонские вороны, хотя они вообще не приматы и даже млекопитающие.

Но именно создание каменных орудий, по мнению антропологов, требовало гораздо более высокого уровня интеллектуального развития, чем тот, который демонстрируют приматы и самые "умные" вороны.

Однако, это умение проявили даже не приматы, а более примитивные обезьяны - бразильские чернополосые капуцины, примитивные мартышки, отделившиеся от общего древа эволюции приматов несколько десятков миллионов лет назад.

Когда ученые наблюдали за мартышками в лесах Бразилии на территории национального парка Серра да Капивара, они заметили, что многие из обезьянок часто посещают склоны холмов и гор, где есть легкодоступные камни. Они берут их и методично бросают вниз со склона или оббивают их об другие булыжники. В результате камни раскалываются на множество каменных щеп, похожих на те орудия труда, которые находили рядом с останками древних людей.

По словам ученых, обезьяны делали это случайно, в общей сложности ученые зафиксировали свыше 100 случаев подобного обращения с камнями. Однако мартышки были заинтересованы не в потенциальных орудиях труда, а в солях и микроэлементах, содержавшихся в большом количестве внутри раскалываемых ими камней.

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