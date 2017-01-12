Учёные из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе выяснили, что Луне примерно 4,5 млрд лет. Как говорится в опубликованном на сайте университета пресс-релизе, выводы основаны на анализе собранных в 1971 году на Луне образцов — циркона.
Ученым изучили восемь образцов минерала, сохранившихся в первозданном виде.
"Циркон представляет собой лучшие в природе часы. Ему лучше всего удается хранить геологическую историю и раскрывать свое происхождение", — рассказал профессор геохимии и космохимии, соавтор исследования Кевин Маккиган (Kevin McKeegan).
Ранее гипотезы о возрасте Луны основывались на анализе лунных пород, которые были засорены в результате множественных столкновений. По словам Маккигана, такие образцы указывали лишь на время каких-либо событий в истории спутника Земли.
Новое исследование говорит о том, что Луна сформировалась через 60 миллионов лет после зарождения Солнечной системы. До этого считалось, что это произошло в период от 100 до 200 миллионов лет после образования Солнечной системы, передает РИА Новости.
Тем временем сегодня около 14:34 по Москве наступит первое в текущем 2017 году полнолуние, сообщают астрологи. По мнению специалистов, этот день может быть не очень благоприятным, так как Луна вошла в полную фазу в знаке Рака, но всё же есть несколько полезных дел, которые стоит сделать на убывающую луну. Первое полнолуние названо " Полнолунием волка", это время может помочь внести в жизнь существенные изменения.
Как ранее сообщала Правда.Ру, появились новые данные о загадочной "планете икс". Астрономы предоставили новые доказательства того, что загадочная и пока не обнаруженная "планета икс" на окраинах Солнечной системы могла сформироваться в другой звездной системе.
Джеймс Веспер (James Vesper) из университета штата Нью-Мексико в Лас-Крусес (США) считает, что планета является беглянкой, захваченной притяжением Солнца.
Благодаря огромному расстоянию до этой планеты — один оборот вокруг Солнца "планета икс", по оценкам ученых, совершает за 15 тысяч лет — мы пока не знаем, где она находится, и у нас нет никаких свидетельств ее существования, помимо странного характера движения целого ряда карликовых планет и астероидов в поясе Койпера, передает РИА Новости.
Кстати, ранее ученые назвали новую дату конца света, который наступит из-за планеты Икс. Он состоится в октябре 2017 года, когда планета Икс (Нибиру) врежется в Землю. Такое сенсационное заявление сделал известный ученый Дэвид Мид, изложивший свою теорию в своей научной работе "Planet X: The 2017 Arrival".
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