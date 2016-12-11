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Источник Правда.Ру

В Воронеже нашли вора по ДНК на крестике, а в Аргентине идентифицируют солдат по ДНК

Наука и техника

Полицейские установили личность вора, обокравшего магазин под Воронежем, определив его причастность к преступлению по ДНК на потерянном им крестике. Подозреваемый задержан, против него возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба полиции по Воронежской области.

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Фото: REX

Мужчина ограбил магазин ночью: вор разбил окно и так проник в помещение. Полицейские на месте кражи нашли крестик, который потерял вор. Крестик отправили на ДНК-экспертизу, по которой установили подозреваемого и задержали его.

А в Аргентине с помощью ДНК намерены идентифицировать солдат, погибших в Фолклендской войне. Правительства Аргентины и Великобритании договорились создать группу судмедэкспертов. Они займутся сбором ДНК неопознанных солдат". "Затем их сравнят с собранными образцами (ДНК членов) семей, которые по собственному желанию дали согласие на идентификацию", — говорится в заявлении. Как подчеркивает МИД, эта инициатива, выдвинутая Аргентиной, носит "сугубо гуманитарный" характер, и ее цель — "вернуть исторический долг семьям воинов, павших в ходе конфликта в Южной Атлантике". По оценкам аргентинского ведомства, эксперты приступят к идентификации в 2017 году.

Как ранее сообщала Правда.Ру, ученые научились "редактировать" геном человека. Международная исследовательская группа определила кристаллическую структуру белка Cpf1. Наряду с распространенным белком Cas9 он может быть использован для внесения изменений в геном клеток, в том числе человеческих.

А в прошлом году стало известно, что Пентагон выращивает искусственную ДНК. Первым шагом к созданию "рукотворной" ДНК стала расшифровка генома. Сегодня ученые способны расшифровать не только человеческий геном, но и геномы других живых организмов, от бактерий до китов.

Как же будет выглядеть процесс "создания" ДНК? Сначала компьютер сгенерирует "чертеж" генома, после чего искусственно смоделированная последовательность генов будет помещена в живые клетки, которые затем начнут расти и делиться обычным путем.

Жизнь на Земле существует на основе двух "информационных" видов молекул — ДНК и РНК. Ученые начали с моделирования крупных генетических систем. На эти исследования был выделен грант в размере семи миллионов долларов.

Кстати, ранее ученые заявили, что душа человека закодирована в ДНК. Была проведена работа по выявлению генов, определяющих предрасположенность человека к самоубийству. Во многих изданиях они прозвучали как научная сенсация.

- Никакой сенсации здесь нет, — отвечает руководитель отдела геномики Института биохимии и генетики профессор Эльза Хуснутдинова. — Мы, как и ученые во многих других научных учреждениях, ведем планомерные исследования в области психогенетики, ищем в геноме человека участки, связанные с предрасположенностью к различным психическим заболеваниям — шизофрении, эпилепсии, алкоголизму, наркомании, в частности, и с предрасположенностью к попыткам самоубийства.

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Темы ДНК наука ученые
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