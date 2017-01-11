Ученые: Россия только выиграет от глобального потепления

Исследования ученых из Стэнфордского и Калифорнийского университетов показали: температурные колебания могут полностью изменить экономическую картину мира. Причем на одни страны оказывается негативное влияние, а на другие — позитивное.

источник Pravda.Ru

Например, Россия от этого только выиграет, как и государства Северной Европы и Канада. Это связано с тем, что растет "урожайный период". Например, в Канаде, в отличие от США, за последние 50 лет выросли урожаи кукурузы, поскольку вегетационный период здесь увеличился на две недели.

В отчете говорится, что к концу столетия мировые доходы в экономике из-за климатических изменений снизятся на 23%. Профессор Калифорнийского университета в Беркли Соломон Сян отмечает, что различия в экономических условиях разных стран в будущем могут стать ошеломляющими, передает РИА Новости.

Так, в США возможно падение ВВП на 5% к 2050 году, и на 36% к 2099 году. Разрыв между богатыми и бедными странами также многократно увеличится, прогнозирует ученый. Больше всего от изменения климата пострадают государства со слаборазвитой экономикой. По прогнозам, средний доход 60% граждан беднейших стран к концу века снизится на 70%. Кроме того, глобальное потепление негативно повлияет на урожайность, производительность труда, приведет к сокращению трудовых ресурсов во всем мире.

К слову, прошлый год грозит стать самым жарким за всю историю. Национальная администрация по вопросам океана и атмосферы США (NOAA) предварительно сообщила, что прошедшие 365 дней окажутся самыми теплыми за 120 лет наблюдений — по крайней мере, предварительные данные говорят именно об этом.

К примеру, на северном полюсе в конце декабря было около ноля градусов — это примерно на 20 градусов выше климатической нормы. Прирост ледяного покрова, который "по правилам" должен непрерывно увеличиваться, начиная с первых месяцев осени, в октябре и ноябре неожиданно замедлился — впервые за 40 лет спутниковых наблюдений.

Еще один рекордный показатель: в 2015 году общемировая концентрация углекислого газа в атмосфере впервые превысила 400 частей на миллион частей. Эта цифра не опускалась вплоть до осени 2016-го.

По мнению экспертов, даже если выделения углекислого газа в атмосферу полностью прекратятся, связанное с ними повышение уровня моря будет продолжаться, заявили американские ученые. Как передает ТАСС, прибрежные регионы и островные государства могут пострадать даже от краткосрочных выбросов парниковых газов, которые задерживаются в атмосфере на протяжении всего одного года, поскольку их влияние на повышение уровня моря будет сказываться в течение сотен лет. К таким выводам пришли ученые из Массачусетского технологического института и Университета Саймона Фрейзера в статье, опубликованной в журнале "Труды Национальной академии наук".

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