Астрономы предоставили новые доказательства того, что загадочная и пока не обнаруженная "планета икс" на окраинах Солнечной системы могла сформироваться в другой звездной системе.
Джеймс Веспер (James Vesper) из университета штата Нью-Мексико в Лас-Крусес (США) считает, что планета является беглянкой, захваченной притяжением Солнца.
Напомним, в начале прошлого года два известных планетолога, Майкл Браун и Константин Батыгин, объявили о том, что им удалось вычислить положение загадочной "планеты икс" — девятой планеты Солнечной системы, удаленной от Солнца на 41 миллиард километров и весящей в 10 раз больше, чем Земля.
Благодаря огромному расстоянию до этой планеты — один оборот вокруг Солнца "планета икс", по оценкам ученых, совершает за 15 тысяч лет — мы пока не знаем, где она находится, и у нас нет никаких свидетельств ее существования, помимо странного характера движения целого ряда карликовых планет и астероидов в поясе Койпера, передает РИА Новости.
Кстати, ранее ученые назвали новую дату конца света, который наступит из-за планеты Икс. Он состоится в октябре 2017 года, когда планета Икс (Нибиру) врежется в Землю. Такое сенсационное заявление сделал известный ученый Дэвид Мид, изложивший свою теорию в своей научной работе "Planet X: The 2017 Arrival".
Свои "мрачные" прогнозы Мид пояснил тем, что на Земле за последнее время случилось множество катастроф и землетрясений, в результате чего в земной коре образовалось большое количество трещин и провалов. По его утверждению, в научном мире уже давно известна дата конца света на Земле, но общественность намеренно держат в неведении, чтобы избежать паники.
Несмотря на то, что после столкновения наша планета должна быть полностью уничтожена, мировая элита к предстоящей катастрофе относится "с мудростью", утверждает Мид, и многие уже строят бункеры, чтобы пережить это глобальное событие.
Между тем ученые также бьются над вопросом: есть ли жизнь на других планетах? И находят все больше доказательств того, что она есть. К примеру, недавно Правда.Ру сообщала, что на Марсе найдены тела инопланетян и летающая тарелка.
При помощи многократного увеличения снимка, ученые из NASA смогли вполне отчетливо разглядеть останки инопланетных существ. Они увидели две головы и грудную клетку. Однако получить более детальные снимки вряд ли удастся, так как марсоход удаляется от Красной планеты.
А на днях специалисты госкомиссии в Чили опубликовали сенсационное видео, "героем" которого было НЛО. Непонятный предмет был замечен летчиками 11 ноября 2014 года во время патрулирования прибрежного сектора к западу от Сантьяго. Представляя отчет, капитан флота описал НЛО как "плоскую вытянутую структуру с двумя тепловыми центрами". Земные радары его не зафиксировали.
Появившийся буквально из пустоты объект так же внезапно исчез в облаках. Всесторонне изучив все факторы, специалисты CEFAA установили, что объект не был птицей, куском космического мусора, насекомым, самолетом, парашютистом, дельтапланом или аномалией в атмосфере. Завершая доклад, комитет назвал объект "неопознанным".
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