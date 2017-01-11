Ученые поняли, почему люди много едят, когда пьют алкоголь

Британские молекулярные биологи раскрыли причину того, почему некоторые люди много закусывают во время запоев и благодаря этому набирают лишние килограммы, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Ученые провели эксперименты на мышах. Исследователи ввели в желудок мышей трубку, через которую они на протяжении трех дней, "алкогольных выходных" в терминологии Дениса Бурдаков из Института Френсиса Крика в Лондоне и его коллег, вкачивали в него небольшие порции алкоголя перед тем, как животные ели пищу.

Прием спиртного повысил аппетиты мышей, и они начали есть заметно больше, чем их сородичи из контрольной группы, в чей желудок ученые вводили обычную минералку. Выяснилось, что алкоголь влияет на особые рецепторы в гипоталамусе, гормональном центре мозга, которые отвечают за работу чувства голода, но при этом его молекулы никак не влияют на клетки, связанные с работой чувства насыщения. Прием алкоголя в больших количествах стимулирует эти клетки, что заставляет мышей переедать и испытывать "ненастоящее" чувство голода, аналогичное по силе тому, которое переживают по-настоящему голодные животные, передает РИА Новости.

Ранее ученые выяснили, что причиной запойного пьянства могут быть мутации и повреждения в гене GIRK3, отключение которого в организме мышей превратило их в запойных алкоголиков.

"Мыши, у которых поврежден или отсутствует ген GIRK3, пьют очень много или потому, что они чувствуют больше удовольствия от употребления алкоголя и поэтому они становятся более заряженными на "продолжение банкета". Или же они могут уходить в запои по той причине, что они чувствуют меньше удовольствия и поэтому им приходится выпивать больше для достижения того же состояния", — объясняет Кэндис Конте (Candis Contet) из Исследовательского института Скриппса в Ла-Хойе (США).

Как ранее сообщала Правда.Ру, европейские специалисты признали: 100-процентного средства от похмелья нет. До сих пор не удается даже точно установить, что именно вызывает это состояние: обезвоживание ли организма, гипогликемия (снижение концентрации глюкозы в лимфе), какие-то воспалительные процессы, либо просто "ломка", спровоцированная абстинентным синдромом. Точно ученым удалось установить одно: сила мучений на утро находится в прямой зависимости от количества выпитого, передает ТАСС.

"То, что мы в повседневной жизни называем похмельем, — это воздействие на организм не переработанного за ночь алкоголя, остаточная интоксикация. Если утром человек добавляет еще, то он только усугубляет плохое самочувствие", — рассказал главный нарколог Минздрава Евгений Брюн.

Помочь может кефир, лимонад или морс. Также нужно снизить физическую активность и остаться в постели, как при обычном отравлении.

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