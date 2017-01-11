Европу предупредили о началах продаж пистолетов-"айфонов"

Европейские правоохранители выпустили предупреждение об опасности в связи со скорым выпуском в США складных пистолетов, внешне выглядящих почти как смартфоны iPhone, сообщает издание Standard. О разработке "опасных гаджетов" уже предупредили полицейских, которым дали задание следить за появлением на рынке таких устройств.

Фото: Fotodom.ru/DP

Двуствольный пистолет калибром 9 миллиметров производится американской компанией Ideal Conceal, его стоимость составляет почти 400 долларов. В компании говорят, что их изобретение очень вписывается в сегодняшний день, так как "смартфоны сейчас повсюду".

При этом от обычного iPhone отличить пистолет очень сложно. СМИ сообщают, что внешне ничего не отличает его от мобильного телефона, передает РИА Новости.

Американский покупатель сможет приобрести оружие в течение ближайших недель, на настоящий момент сделаны уже 12 тысяч предзаказов.

Между тем iPhone стал практически оружием еще до появления "пистолетов-телефонов". Дело в том, что смартфоны тоже начали взрываться вслед за гаджетами Samsung.

В декабре iPhone 6S взорвался после подзарядки. Возможной причиной возгорания мог стать аккумулятор — недавно Apple признала наличие в одной из первых партий телефонов бракованных деталей.

По словам владельца, "яблочный" девайс" охватило пламенем сразу после отключения от зарядного устройства. Как только мужчина вытащил провод, из смартфона повалил густой дым, а затем телефон почти моментально загорелся. Пользователь не сообщил, планирует ли он обращаться по поводу инцидента в Apple или в суд. Также неизвестно, получил ли мужчина какие-либо ожоги и травмы.

А ранее житель Китая рассказал, что его iPhone 7 взорвался в руках прямо перед лицом во время съемки видео. Осколок стекла поранил лицо и палец мужчины. Также в сентябре пользователь Reddit пожаловался, что его iPhone 7 Plus взорвался еще во время доставки и разорвал упаковку.

Однако корпорация Apple уверена, что самовоспламенение происходит не по вине компании.

До этого у пользователей взрывались телефоны Galaxy Note 7. Во Флориде из-за воспламенившегося телефона сгорел автомобиль. Пару дней назад местный житель Натан Дорначер оставил Galaxy Note 7 заряжаться на приборной панели своего "Джипа". Выглянув из окна дома, он обнаружил, что его машина объята пламенем. В результате пожара автомобиль полностью сгорел. В тот же день стало известно о пожаре в штате Южная Каролина из-за воспламенившегося смартфона Samsung. 11 сентября телефон загорелся в руках у шестилетнего ребенка из Нью-Йорка, когда тот просматривал видео.

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