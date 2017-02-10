"Бессмертные": Ученые узнали, кто переживет апокалипсис

Названы самые стойкие животные на Земле, которые пережили не одно вымирание видов. Это морские губки. Они уже несколько сотен миллионов лет играют роль основных "инженеров" экосистем Земли, поддерживая их стабильность и восстанавливая их после вымирания, говорится в статье Current Biology.

Как заявили специалисты из Национального музея Уэльса в Кардиффе (Великобритания), губки обладают такой живучестью за счет того, что они могут жить при очень большом разбросе температур и в условиях почти нулевой концентрации кислорода.

Не исключено, что ядерная катастрофа приведет к тому, что выживут не тараканы или крысы, а губки, передает РИА Новости.

Как ранее сообщала Правда.Ру, ученые из Оксфордского университета назвали три главные причины возможного конца света. Первый сценарий, самый реальный, — мировая пандемия. Среди ее вероятных источников называются вирусы Эбола и Зика.

Второй — угроза катастрофического изменения климата вследствие продолжающегося глобального потепления. По мнению ученых, ускорение таяния льдов Антарктиды может стать триггером, который запустит процесс глобальной цепочки катаклизмов. Третьей по степени риска, по мнению ученых, является угроза всеобщей ядерной войны.

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