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Источник Правда.Ру

Российские боевые машины станут невидимками

Наука и техника

Уникальный метаматериал, который может быть применен для создания боевых машин-"невидимок" по СТЕЛС-технологиям, создали российские ученые из Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" (Москва). Результаты работы исследователей опубликованы в престижном международном журнале Physical Review B.

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Фото: mil.ru

Метаматериалы — искусственно созданные объекты, не существующие в природе, которые позволяют за счет неоднородности их структуры менять направление и свойства электромагнитных волн и управлять свойствами света.

Благодаря свойствам метаматериалов можно, например, в определенном диапазоне электромагнитного излучения делать невидимыми предметы. Одними из наиболее значимых практических применений метаматериалов могут стать новые разработки для оборонно-промышленного комплекса, а также сверхмощные компьютеры, в котором электрические сигналы уступают место фотонным.

Нынешняя работа выполнялась специалистами НИТУ "МИСиС" совместно с коллегами из Университета Крита (Ираклион, Греция). В 2016 году РФ и Греция подписали меморандум о сотрудничестве в квантовых технологиях и совместном финансировании проектов исследований, в том числе, по метаматериалам.

"Экспериментальная часть нашего исследования – это созданный уникальный метаматериал, представляющий собой небольшую плоскую решетку, так называемых метамолекул, вырезанных лазерной резкой из цельного куска обычной стали", — пояснил руководитель проекта, доцент лаборатории "Сверхпроводящие метаматериалы" НИТУ "МИСиС" Алексей Башарин, слова которого цитируются в сообщении пресс-службы российского вуза.

Благодаря особой форме и конфигурации созданных таким образом ячеек удалось получить метаматериал с уникальными свойствами, рассказа Башаров. Так, на его основе можно сделать сверхчувствительные сенсоры, основу нового поколения датчиков взрывчатых и запрещенных веществ.

"Помимо этого, при добавлении нелинейного полупроводника метаматериал станет перенастраиваемым экраном для СТЕЛС-технологий — комплекса способов снижения радиолокационной заметности боевых машин в радио, инфракрасном и других областях спектра", — говорится в сообщении МИСиС. Кроме того, новый метаматериал может стать незаменимым элементом для суперсовременных лазеров, а также основой для квантовых компьютеров.

Интерес к разработке уже проявило ФГУП "Космическая связь" и ряд других компаний российской космической отрасли, отмечается в сообщении.

Напомним, как рассказывала Правда.Ру, российские учёные разработали и испытали новую ткань, которая позволит скрывать военную технику от высокоточного оружия потенциального противника. Также технологию можно использовать в мирных целях. Ткань может защищать от излучений медицинского оборудования.

"Главной идеей разработки было создание покрытия, которое бы снижало радиолокационную заметность объекта, как в видимом спектре, так и в СВЧ спектре, - поделился подробностями представитель компании "Росэлектроника".

Новая технология способна защитить военные объекты и технику от ударов потенциального противника. Кроме того ткань не пропускает излучение от некоторого медицинского оборудования, которое отрицательно влияет на здоровье человека. Она сводит вред к минимуму или полностью устраняет его.

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