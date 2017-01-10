Зачем США нужен Центр космической безопасности

Центр по обеспечению космической безопасности страны, главными угрозами которой в Америке считают Россию и КНР, намерены создать Пентагон и разведывательные структуры США. Об этом сообщает портал Defense One. Предполагается, что этот центр позволит вести наблюдение за российскими и китайскими объектами на Земле, а также обеспечивать безопасность американской орбитальной группировки.

Фото: AP

По словам заместителя министра обороны США Роберта Уорка, оперативный центр будет получать данные со спутников всех американских правительственных ведомств. "Суровая реальность, с которой мы столкнулись, заключается в том, что если противник отнимет у нас космос, то наши способности проецировать свою мощь за рубежом и превосходить противника на театре военных действий будут критически ослаблены", — заявил Уорк.

Планы Пентагона по созданию Центра космической безопасности прокомментировал для Pravda.Ru военный эксперт, постоянный автор журнала "Арсенал Отечества", специалист в области применения военно-космических сил Алексей Леонков.

— Ранее программа СОИ была "страшилкой", для того чтобы СССР ввязался в гонку вооружений и экономика страны лопнула. Сейчас США боятся, что у России и Китая есть противоспутниковые ракеты и несколько раз пугались "убийцы спутников". Кто сильнее в космосе сейчас - США или Россия?

— Если мы будем оценивать космические группировки, которые сейчас находятся на орбите, то по количеству спутников, используемых в военных целях, конечно, США впереди планеты всей. У них порядка 240 спутников, которые работают на Пентагон. Имеются чисто спутники разведки, ретрансляции, также спутники обнаружения ракетных пусков, так называемая, система СПРН, в которую входят порядка 12 спутников, и различные спутники связи.

По сравнению с США, наша группировка спутников, работающих в интересах обороны, и, например, спутниковая группировка Китая выглядят гораздо скромнее. То есть если по совокупности, то группировка спутников Китая и России примерно в два раза меньше, чем спутниковая группировка США.

Если мы оцениваем систему противоракетного оружия, то и Россия, и Китай, и США давно уже вели по этому поводу работы. Конечно, Китай прославился на весь мир тем, что сбил спутник на высоте порядка 800 километров и создал огромное количество обломков, за что весь мир ему был очень "благодарен".

США продолжают испытания своих систем ПРО под названием "Иджис". Они делают ставку на так называемый морской мобильный вариант. То есть вся система ПРО у них в основном находится на кораблях, на специальных эсминцах, построенных для этого. Количество ракет, которые сейчас стоят на вооружении этой системы, превысило 700.

К 2020 году таких ракет должно быть порядка 980. Наша система ПРО выглядит гораздо скромнее. Она у нас сейчас защищает позиционный район вокруг города Москвы, а также центральный промышленный район. Но помимо этого у нас сейчас идут испытания новой противоракетной ракеты под названием А-235, еще ее называют "Нудоль". Эта ракета будет мобильной. Она позволит нам разворачивать системы ПРО не только в районе центрально-промышленного региона, а также и в любой точке нашей территории. Это может быть и север, и восток, и Сибирь — где угодно. Где поставят, там она и будет оборонять.

Создав такое командование, по-другому его не назовешь, американцы объединят сразу несколько служб. То есть их приводят под централизованное управление.

Дело в том, что у нас уже два года работает Национальный центр управления обороной, который выполняет аналогичную функцию. Вся информация у нас централизованно стекается в единый центр, и на основании этой информации приводятся те или иные решения в жизнь. Например, вся военная операция в Сирии проходит под управлением этого Национального центра управления обороны.

То же самое хотят сделать и американцы. Они эту попытку уже делали не раз. Они начали объединять свои командования еще в Ираке в 2003 году. Тогда они пытались объединить командование воздушной разведки и командование так называемой космической разведки, для того чтобы, получая информацию с двух источников, выдавать для вооруженных сил, точнее, вооруженной группировки, которая была тогда в Ираке, информацию, на основании которой те вели бы наиболее успешно боевые действия.

Но, как мы знаем, не совсем удачно получилось. Поэтому успешность боевых действий свелась к подкупу командования израильской армии, благодаря которому эта боевая операция была достаточно скоротечна.

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