Журналисты рассекретили путинский суперлимузин "Кортеж"

Реализация проекта создания лимузина для президента, а также большого внедорожника для высоких чиновников, судя по всему, вышла на финишную прямую.

Фото: Скриншот сайта.

Конечно, сама разработка новых машин так и остается секретной, а информацию о них по крупицам приходится собирать из самых разных источников, однако уже стали доступны и опубликованы официальные патентные изображения машин, заявка была оформлена еще в прошлом году.

В основе всех автомобилей будет лежать модульная платформа, позволяющая делать на общей основе самые разные машины. Сейчас это тренд, все крупные автопроизводители пришли к такой технологии. В итоге должно появиться целое семейство машин — большой 6-метровый лимузин, седан бизнес-класса, внедорожник и даже автобус сопровождения.

Известно, что для этих машин разработан собственный двигатель V12 объемом 6,6 литра с технологией непосредственного впрыска. Он развивает мощность 856 л. с. мотор собственный, разработки автомобильного и автомоторного института НАМИ, с алюминиевым блоком. Его уже показывали на прошлогоднем московском автосалоне. По его подобию возможно создание моторов меньшего объема — V8 и V6.

Как говорят, первые 200 автомобилей проекта "Кортеж" будут собраны на площадке НАМИ. А потом производство может быть перенесено на предприятия компании Sollers, ей принадлежит УАЗ, например.

Небольшая серия первых машин должна быть поставлена в Гараж особого назначения уже до конца текущего года. Значит, машины уже должны быть близки к серийному производству, а опытные образцы, судя по всему, проходят дорожные испытания.

Напомним, как сообщала "Правда.Ру", в апреле минувшего года министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщал, что президент России Владимир Путин получит автомобиль первой партии проекта "Кортеж", которая будет выпущена в конце 2017 — начале 2018 года.

Проект "Кортеж" общей стоимостью порядка 22-24 млрд рублей предусматривает выпуск до 30 тыс. автомобилей в год, на окупаемость он может выйти к 2023-2025 годам.

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