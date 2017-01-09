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Источник Правда.Ру

Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"

Наука и техника

О создании в России сверхзвуковой ракеты, которая может достигнуть территории Великобритании за 13 минут, написало в своей статье издание Al Bayan, перевод материала приведен на Иносми. Журналисты называют ракету "Сармат" головной болью для Запада.

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Фото: mil.ru

"Эксперты утверждают, что эта ракета не может контролироваться американской системой противоракетной обороны, так как она достигает такой большой скорости, что ее фактически невозможно перехватить. Новое ракетное вооружение делает атомную бомбу, сброшенную на Хиросиму, "детской игрой", — говорится в статье.

По словам автора материала, ракета может доставлять боеголовки до 40 мегатонн — это почти в две тысячи раз больше, чем атомные бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году.

Далее в материале не без тени ужаса перечисляются все характеристики ракеты: она способна развивать скорость до 4,3 миль (7 километров) в секунду и предназначена для преодоления противоракетного щита, она несет 16 ядерных боеголовок.

"Ракеты дальностью до 6213 миль (10 тысяч километров) позволят Москве атаковать Лондон и другие европейские страны, а также добраться до Западного и Восточного побережья США", — добавляет издание.

Напомним, в конце прошлого года сообщили о прохождении комплекса испытаний ракетой пятого поколения шахтного базирования РС-28 "Сармат", которая должна будет сменить Р-36М "Сатана". Новый ракетный комплекс отличается от предыдущего поколения средствами защиты от противоракетной обороны противника. В их числе суборбитальная траектория и высокоточные маневрирующие гиперзвуковые боевые блоки. Подобными боевыми блоками можно наносить точечные неядерные удары в ходе локальных конфликтов в любой точке мира.

Ожидаемая дальность действия комплекса позволит ракетам достичь США не только по ближайшей траектории, но и через Северный и Южный полюс, в обход существующих систем ПРО. Эксперты говорили, что в 2017 году ракета должна полететь, иначе говоря, на этот год намечены бросковые испытания.

22 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны президент России Владимир Путин заявил:

"В 2016 году был продолжен курс на модернизацию армии и флота, ритмично, в соответствии с графиком шло их переоснащение… На сегодня мы сильнее любого потенциального агрессора. Любого". И тому есть технологические подтверждения".

Однако, по словам главы государства, чтобы сохранить это положение, нельзя расслабляться, недопустимы сбои в модернизации армии и флота и системе подготовки войск.

Ранее в Минфине заявили, что несмотря на все сложности продолжат модернизацию вооруженных сил РФ. Напомним, президентом поставлена цель обеспечить 79% современного вооружения в нашей армии к 2020 году. В министерстве отметили, что необходимые средства для этого предусмотрены.

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