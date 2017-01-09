Россия не будет реагировать на агонию администрации Обамы — эксперт

Вице-президент США Джо Байден в начале января рассказал о мерах, которые власти Штатов приняли в ответ на кибератаки, которые якобы провела Москва. В качестве известного примера этих действий он привел высылку 35 российских дипломатов из США. Но были, по его словам, и "тайные" меры.

Байден также добавил, что больше месяца Вашингтон анонсировал ответ Москве, когда, по его словам, было объявлено о спектре мер, которые будут предприняты против России. Как уточнил вице-президент, в числе этих мер упоминались и тайные способы. Как утверждает Байден, Соединенные Штаты реализовали оба сценария.

— Что-то из того, что мы сделали, вам будет известно, что-то — нет. И мы сделали и то, и другое, — сказал политик.

Какие "тайные способы" опробовали США, Правда.Ру спросила у заместителя директора Института стран СНГ Владимира Евсеева.

— Что за операции это могли быть?

— Есть некоторые заявления, но не с российской стороны, а с турецкой стороны, о том, что в качестве ответа за турецкий курс по сближению с РФ были совершены кибератаки на чувствительные объекты энергетического комплекса Турции. Это было заявление министра энергетики Турции. Реально это было или нет, пока трудно сказать, но то, что может быть предпринята такого рода деятельность, это возможно.

Другой вопрос, насколько это было эффективно. Потому что в отличие от США Россия всегда занималась реальным укреплением кибербезопасности. И то, что американцы осуществили, например, в Иране (это была совместная операция израильских спецслужб и США по засылке специального вируса на предприятия по обогащению урана, которая привела к поломке центрифуг) на территории Российской Федерации это сделать невозможно. Другой вопрос, что Россия сейчас не будет предпринимать какие-то ответные меры, потому что это агония уходящей администрации Обамы. Но то, что у России есть большие возможности, которые касаются, в том числе, возможности ведения кибервойны, это совершенно бесспорно.

— Что касается падение нашего Ту-154, могла ли это быть атака радиоимпульсом с французского разведывательного корабля Dupuy de Lome, который накануне зашел в Черное море?

— Тут можно много чего предположить. Но все-таки надо быть реалистами. Я не могу подтвердить возможность такого рода вмешательства. Потенциально, оно, конечно, возможно. Как вы знаете, были случаи ослепления летчиков, например, с земли. Возможно, но это все выявляется. Я думаю, надо просто дождаться итогов расследования.

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