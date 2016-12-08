Ученые раскрыли тайну Гренландии

Американские и британские исследователи выяснили новые подробности, касающиеся истории крупнейшего острова на планете, Гренландии.

В статье, опубликованной в журнале Nature, ученые сообщают об обнаружении изотопов химических элементов, которые под действием космических лучей возникли в коренных породах, найденных под Гренландским ледяным щитом. Эти данные указывают на то, что по крайней мере один раз в эпоху плейстоцена, от 2,6 миллиона до 11,7 тысячи лет назад, на острове не было льда.

Ученые не исключают сценария, согласно которому в истории Гренландии было несколько периодов, когда она была полностью свободна ото льда. Согласно расчетам авторов исследования, эти промежутки времени длились около 280 тысяч лет.

Другая группа исследователи сообщает об обнаружении отложений, которые в результате выветривания из глубин острова оказались у его берегов. Эти данные противоречат исследованиям первой группы ученых и свидетельствуют о том, что Гренландия никогда полностью не освобождалась ото льда, хотя были периоды, когда значительная часть острова не была покрыта льдом.

В любом случае, оба набора данных были получены из Восточной Гренландии. А это указывает на то, что в прошлом в этой части острова льда было значительно меньше.

Ранее британские ученые пришли к выводу, что Гренландия покрылась льдом 3 миллиона лет назад из-за нехватки углекислого газа. Существует несколько теорий, объясняющих появление гренландского ледника. Согласно одной из них, лед в Гренландии появился из-за образования Панамского перешейка, соединившего Южную и Северную Америку 13-2,5 миллиона лет назад. Исчезновение Панамского пролива привело к росту разницы в солености Атлантического и Тихого океанов и росту влажности в северной части Атлантики. В результате резко выросло количество снега, выпадающего в районе Гренландии, и начался рост ледника.

Ряд исследователей связывают возникновение ледника с изменением циркуляции океана, другие - с изменением земной орбиты, третьи - с естественным изменением концентрации парниковых газов.

Британские ученые из университетов Бристоля и Лидса с помощью компьютерного моделирования решили проверить, какая из этих гипотез больше всего соответствует реальности. Результаты их работы опубликованы в журнале Nature.

Исследование показало, что главной причиной гренландского оледенения было падение концентрации углекислого газа в атмосфере до уровня, близкого к уровню доиндустриальной эпохи. Только это, по их мнению, может объяснить превращение свободной ото льда Гренландии в нынешний закованный в лед остров.

Один из авторов исследования, доктор Алан Хэйвуд из университета Лидса, добавляет, что причины подъема уровня углекислоты в атмосфере пока неясны.

"Это вопрос на миллион долларов, ответ на который исследователи несомненно будут искать в течение следующих нескольких лет", - говорит он.

Нынешний уровень концентрации углекислого газа приближается к уровню, когда Гренландия была большей частью свободна ото льда. По мнению экспертов, понимание причин формирования гренландского ледника поможет понять его возможную реакцию на будущие изменения климата.

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