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Источник Правда.Ру

Гигантскую трещину в леднике Антарктиды увидела разведка NASA

Наука и техника

В одном из самых уязвимых ледников южного полюса Земли - Антарктиды обнаружена гигантская трещина длиной в 112 километров.

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© Фото: NASA/Nathan Kurtz

По мнению ученых, ее появление говорит том, что ледовый массив начала распадаться, а на его  месте формируется огромный айсберг. Об этом сообщает Live Science.

Довольно долго ученые - климатологи и океанологи, были уверены, что изменение климата грозит уничтожением в основном северным запасам льда на Земле - ледникам Гренлендии и северной полярной ледовой шапке. Однако исследования последнего времени изменили эти представления.

Все больше свидетельств того,  что первыми могут исчезнуть не северные льды, а часть ледников Антарктиды, обнаруживают ученые. И  эти изменения могут привести  к катастрофическому росту уровня моря. По этой причине НАСА ведет непрерывные наблюдения за состоянием южных льдов в рамках проекта IceBridge, изучая их при помощи разведывательных самолетов.

Ледник Ларсена, расположенный на восточном побережье полуострова Антарктический, начало распада которого было зафиксировано уже в 1995 году, является  самым уязвимым и практически гарантированным кандидатом на уничтожение. Последние осколки этого ледника, как показали данные IceBridge, должны были начать свой путь в небытие этим летом.

Подтверждают предположения ученых последние снимки с самолетов, полученные НАСА в конце ноября и в первых числах декабря. На них отчетливо видно, что в леднике Ларсен С, последней части ледового массива Ларсена, возникла гигантская трещина длиной в 112 километров, шириной примерно в 100 метров и глубиной примерно в 500 метров.

Время появления этой трещины - прошлый, а может быть даже и позапрошлый годы. Это подтверждает опасения, что распад ледникового массива происходит чрезвычайно быстро. Трещина при этом продолжает расти и уже с наступлением лета в южном полушарии ледник Ларсена превратится в гигантский айсберг, чья площадь составит около 6500 квадратных километров, а это сравнимо с размерами целого американского штата Делавер.

Распад ледника Ларсен С приведет к ускорению таяния и "сползания" континентальных ледников Антарктиды, которые сейчас удерживаются на месте этим морским ледовым массивом.

Как предполагают исследователи,  ледовый щит на западе Антарктики треснул изнутри, что может объяснять то, почему от него постоянно откалываются крупные айсберги и почему он так быстро разрушается.

При этом, как рассказывала Правда.Ру, ученые из британского университета пришли к выводу, что новый ледниковый период может начаться на Земле уже через 15 лет. По их мнению, в последнее время наблюдается значительное снижение солнечной активности. По оценкам исследователей, к 2020 году завершится 24-й цикл активности светила, после которого начнется длительный период затишья.

Соответственно, на нашей планете может начаться новый ледниковый период, который уже назвали Маундеровский минимум, сообщает Planet Today. Аналогичный процесс уже происходил на Земле в 1645-1715 годах. Тогда средняя температура воздуха опустилась на 1,3 градуса, что привело к гибели урожаев и массовому голоду.

Одновременно  ученые с удивлением обнаружили, что ледники в центральноазиатских горах Каракорум быстро растут. Причем дело вовсе не в "расползании" ледового покрытия. А в полноценном нарастании - толщина ледника при этом тоже увеличивается.

Следует заметить, что на фоне общемировой тенденции к сокращению площади ледников ситуация выглядит весьма парадоксально. Подробнее читайте об этом в материале Pravda.Ru "Ученые: На Земле начнется новый ледниковый период".

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Темы айсберг ледники Антарктида
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