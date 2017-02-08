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Источник Правда.Ру

Американские казино разгромно проиграли русским

Наука и техника

Индустрия азартных игр признала свое бессилие перед российскими хакерами-инженерами, которые нашли способ обманывать казино.

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Фото: AP

Журнал Wired напоминает о двух аферах, в рамках которых мошенники наживались на игровых автоматах определенной модели.

Первую из них раскрыли в 2014 году в казино в Lumiere Place в Сент-Луисе (штат Миссури), а связана она  была  с достаточно старыми игровыми автоматами от австралийской компании Aristocrat Leisure. Служба безопасности заведения обратила внимание на странное поведение автоматов после того, как они буквально "сошли с ума", выдавая огромные суммы денег. Тогда в поле зрения секьюрити и попал некий мужчина, оказавшийся 37-летним россиянином Муратом Блиевым. Обманывал автоматы он таким способом: нажимал на кнопку игрового автомата в те моменты, когда его телефон вибрировал.

Выяснилось, что Блиев и его коллеги из некоей фирмы, базировавшейся в Санкт-Петербурге, изучили закономерности работы автомата конкретной модели, купленной ими после того, как в России в 2009 году практически все азартные игры попали под запрет. Они сохранили временные маркеры на телефон, после чего единственное, что от них требовалось, - это вовремя нажать на кнопку.

Блиев вместе с подельниками провернули в США несколько таких афер и получили сотни тысяч долларов, но 10 декабря 2014 года он и несколько его сообщников были арестованы.

Второй случай, о котором рассказывает Wired, произошел в прошлом году в Сингапуре. Группа мошенников работала по аналогичной схеме, причем большая часть средств шла в Санкт-Петербург. Однако злоумышленники были осмотрительнее и клали вибрирующие телефоны в нагрудные карманы рубашек, чтобы не вызывать подозрения.

Несмотря на то, что в Миссури и Сингапуре хакеров привлекли к ответственности, петербургская организация "засылает своих агентов все дальше", говорится в статье. А так как защитить игровые автоматы от взлома очень трудно, мошенники из этой группы будут гарантированно процветать и впредь, делает выводы автор.

Надо сказать, что и сами владельцы игровых автоматов не прочь обвести вокруг пальца игроков. К примеру, в ноябре прошлого года жительница Нью-Йорка  Катрина Букман неожиданно сорвала джек-пот в $43 млн, играя на автоматах в местном казино. Однако радость ее была преждевременной: получить выигрыш ей не удалось.

По предлогом, что автомат, на котором выпала такая огромная сумма, был неисправен, владельцы Resorts World Casino отказалось выплачивать  деньги. Об этом сообщил адвокат удачливой американки.

История эта произошла еще минувшим летом, в августе. Сразу после выигрыша женщину попросили покинуть заведение и прийти на следующий день. Однако, когда счастливая обладательница выигрыша вернулась, ей объявили, что максимальный возможный джек-пот на автомате Sphinx составляет 6,5 тысяч долларов, а сумма на экране не может быть правдой. Букман предложили забрать 2,25 доллара и пообещали бесплатный обед.

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