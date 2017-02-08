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Источник Правда.Ру

Почему мужчины читают хуже, чем женщины? Ответ на вопрос ученые нашли в школе

Наука и техника

Более высокий разброс в уровне умственных и читательских способностей повышает вероятность дикслексии у мужчин по сравнению с женщинами. Об этом рассказывается в статье, опубликованной в Journal of Child Psychology and Psychiatry.

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Фото: REX

"То, что для мужчин характерен очень большой разброс в скорости чтения, частично объясняет то, почему существует разница в распространенности дислексии и синдрома дефицита внимания среди полов. Это открытие крайне интересно для нас, так как оно поможет нам понять, какие именно различия существуют в работе мозга мужчин и женщин, и как они влияют на развитие этих двух проблем умственного развития", — заявила Анна Арнетт (Anne Arnett) из университета Вашингтона в Сиэтле (США).

Дислексия — нарушение способности человека овладевать навыком чтения. Существует несколько гипотез о том, почему она появляется у человека. Одни ученые предполагают, что этот феномен носит психологический характер, а другие специалисты считают, что у дислексиков есть нарушения в работе ряда областей мозга, отвечающих за обработку лингвистической информации и звуков речи.

Проблема усугубляется тем, что в разных странах мира приняты разные определения дислексии, и поэтому очень часто эксперименты, в рамках которых ученые пытаются определить причину ее развития, часто приводят к получению противоречивых или просто несовместимых друг с другом результатов. Кроме того, существуют различия в распространенности дислексии среди мужчин и женщин — первые страдают от нее примерно в 1,5-2 раза чаще.

Арнетт и ее коллеги предложили свою собственную гипотезу, объясняющую то, почему это происходит, связанную с тем, как в целом учатся читать мальчики и девочки в первых классах школы и в дошкольный период.

Наблюдая за успеваемостью учеников в 27 школах в Денвере, ученые заметили, что у мальчиков и девочек во всех младших классах этих учебных заведений различался не только уровень дислексии, но и несколько других важных показателей, связанных со способностью к чтению — уровень IQ, скорость чтения и ряд других параметров.

Суть этих различий заключалась не в том, что средние показатели у девочек и мальчиков различались, а в разбросе их максимальных и минимальных значений. Как объясняют ученые, среди мальчиков было больше детей с крайне низким или же крайне высоким IQ, высокой и низкой скоростью чтения, тогда как у всех девочек эти показатели были достаточно близкими друг к другу. Так как этот разброс наблюдается во всех возрастах и классах обучения, ученые предполагают, что они обусловлены генетическими причинами и различиями в развитии мозга мужчин и женщин.

Нечто похожее, по мнению Арнетт и ее коллег, наблюдается и в случае с синдромом дефицита внимания, среди носителей которого так же превалируют мужчины. Изучение различий в работе мозга у представителей сильного и слабого пола, как считает психолог, поможет нам понять, чем именно обусловлены эти примеры "гендерного неравенства".

Напомним, как рассказывала Правда. Ру, по мнению ученых, более крепкая и детальная память, которой обладают женщины по сравнению с мужчинами помогает им лучше помнить все свои обиды. Женщины часто говорят о том, что они обладают более четкой и цепкой памятью, чем их супруги или сыновья. Джилл Голдштайн (Jill Goldstein) из Гарвардского университета (США) и ее коллеги доказали, что это и есть так на самом деле, оценив крепость памяти у двух сотен мужчин и женщин в возрасте от 45 до 55 лет, проживающих на территории Бостона.

Изначальной целью этого исследования, как рассказывают Голдштайн и ее коллеги, выступала проверка того, как наступление менопаузы влияет на память и интеллектуальные способности женщин.

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